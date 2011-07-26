رسانه های جمعی در جهاد فرهنگی پیشگام هستند/ لزوم ایجاد زبان کردی در خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح رسمی دفتر خبرگزاری مهر در سنندج گفت: در دوره های گذشته بعضی از نگاه ها به استان کردستان امنیتی بود ولی خوشبختانه بعد از سفر مقام معظم رهبری این نگاه امنیتی به کلی برداشته شده و امروز کردستان را به عنوان یک استان فرهنگی می شناسند.

وی بیان کرد: سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان زمینه را برای بهره برداری از تمام ظرفیت های این استان فراهم کرده و همه ما وظیفه داریم که در راستای اجرایی کردن رهنمودهای معظم له در خصوص استان کردستان تلاش کنیم که نقش رسانه ها در این بخش پررنگ تر است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم حضور مقتدر در جهاد فرهنگی با دشمن تاکید کرد و افزود: امروز دشمن از هر ابزاری برای مقابله با نظام اسلامی استفاده می کند و همه ما وظیفه داریم که در این راستا با توطئه های دشمن مقابله کنیم.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد و جایگاه خبرگزاری مهر در کشور و جامعه جهانی بیان کرد: اساس خبرگزاری مهر بر حفظ و تعالی ارزش های دین اسلام است که با فطرت انسانی استوار است و فعالیت های آن در راستای اهداف ملت و دولت بوده و هست.

وی یادآور شد: با توجه به میزان تاثیرگذاری خبرگزاری مهر در سطح کشور و جهان امید است که نسبت به راه اندازی زبان کردی در این رسانه اقدام جدی صورت گیرد که این مهم می تواند در راستای جهاد فرهنگی با دشمن موثر و زمینه را برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر این رسانه در کشور و منطقه فراهم کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان تقویت خبرگزاری مهر در کردستان را یک نیاز لازم و ضروری دانست و گفت: دغدغه های فرهنگی و مسائل دینی در خبرگزاری مهر امر مبارکی است که این دغدغه ها مورد توجه جدی مسئولان کردستان هم هست و می توان در این بخش ها کارهای بهتری را به سرانجام رساند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی افزود: امروزه جامعه جهانی به رسانه ها توجه خاص و جدی کرده است و بسیاری از ابرقدرتها که می خواهند دنیا را به زیر سلطه خود در آورند از طریق جنگ نرم زمینه این کار را فراهم می کنند و از طریق رسانه ها جنگ تمام عیار بین فرهنگ غرب و فرهنگ انسانیت اسلامی را هدایت می کنند.

مراسم رسمی افتتاح دفتر خبرگزاری مهر در استان کردستان با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار کردستان، جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی کردستان و مدیرعامل خبرگزاری مهر ظهر دوشنبه برگزار شد.