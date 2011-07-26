احتمال افزایش نرخ کرایه تاکسی در اصفهان از شهریورماه

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا تاجمیرریاحی با اعلام این خبر گفت: نرخ کرایه تاکسیهای کلانشهر اصفهان در صورت تصویب شورای اسلامی شهر و ابلاغ آن، شهریور ماه افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه دولت هنوز به تعهداتش در رابطه با پرداخت یارانه به ناوگان حمل و نقل عمومی عمل نکرده است، افزود: در صورت ادامه این روند، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اصفهان راه حلی جز افزایش کرایه تاکسیها ندارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: از این رو لایحه نرخ جدید کرایه تاکسی‌ها تهیه شده و در صورت تصویب شورای شهر، کرایه‌ تاکسی‌ها از شهریورماه افزایش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه این مهم هنوز در دست بررسی است، اضافه کرد: نرخ کرایه تاکسی‌ها در برخی کلانشهرهای دیگر افزایش یافته اما این سازمان هنوز تلاش می‌کند تا با استفاده از راهکارهای دیگر، از این امر اجتناب کند.

تاجمیرریاحی با بیان اینکه در تعیین قیمت کرایه منافع مردم و تاکسیرانان در نظر گرفته می‌شود، بیان داشت: تاکسیرانان نیز با وجود افزایش هزینه‌ها تمایلی به گران کردن نرخ تاکسی‌ها ندارند زیرا در این صورت مسافر خود را از دست می‌دهند بر همین اساس لازم است با جذب مسافر بیشتر برای تاکسیرانان ضرر و زیان آنها جبران شود.