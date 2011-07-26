عجله ای برای خروج از افغانستان نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر از کابل، "رایان کراکر" که رسما به عنوان سفیر آمریکا در افغانستان انتخاب شده است، در زمان سوگند یاد کردن مراسمی در سفارت آمریکا در کابل اعلام کرد: ما هیچ عجله‌ای برای خروج نیروها از افغانستان نداریم و باید با احتیاط برای خروج از افغانستان عمل کنیم.



سفیر جدید آمریکا ضمن هشدار عقب‌نشینی عجولانه آمریکا از افغانستان در دهه 1990 که منجر به جنگ داخلی، ظهور طالبان و حادثه 11 سپتامبر شد گفت: درکنار اینکه مردم ما از مشارکت نظامی و هزینه‌های جانی و مالی خسته شده‌اند، ما باید با احتیاط اقدام کنیم. وهیچ عجله‌ای برای خروج از افغانستان نیست.

گفتنی است "کارل ایکن بیری" سفیر سابق آمریکا در افغانستان پیش از برگزاری این مراسم، افغانستان را به مقصد دبی ترک کرده است.

این سخنان درحالی مطرح می شود که اختلاف شدید در بین سران حکومت اوباما برای تصمیم گری خروج این نیروها از افغانستان تنش جدی را به میان آورده است.

بر اساس این گزارش، هفته گذشته نیروهای ناتو کنترل بخش‌هایی از افغانستان را به نیروهای افغان واگذار کردند که این واگذاری قدرت، بخشی از عقب‌نشینی تمامی 150 هزار نظامی خارجی از افغانستان تا پایان 2014 است.