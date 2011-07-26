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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۲۸

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های مهم بین المللی به شرح زیر است.

-اخبار ارسالی از نروژ حکایت از آن دارد که عامل کشتار جمعه خونین این کشور به هیچ وجه از عملکرد خود پشیمان نیست.

-خبرگزاری ها از بروز تنش در مرزهای صربستان و کوزوو خبر می دهند.

-رئیس جمهور ونزوئلا به رغم بیماری از تصمیم خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2012 خبر داد.

-ارائه گزارش سازمان ملل درباره حمله کماندوهای رژیم صهیونیستی به کاروان آزادی تا ماه آگوست به تعویق افتاد.

-اسوشیتدپرس از در پیش بودن بحران کمبود مواد غذایی در کره شمالی خبر داد.

-سازمان ملل برای مقابله با بحران قحطی شمال افریقا تصمیم به ارسال غذا به سومالی گرفت.

-خبرهای ارسالی از مصر حکایت از ادمه درگیری ها در قاهره دارد.

-پس از انتقاد سازمان عفو بین الملل از سیاست های عربستان سعودی، ریاض اقدام به فیلتر کردن سایت این سازمان کرد.

-هفته نامه نیوزویک اقدام به انتشار نام و تصویر زنی کرد که رئیس سابق صندوق بین المللی پول را متهم به تلاش برای تجاوز به خود کرده بود.

-روز گذشته هزارن تن از مردم یمن با برپائی تظاهراتی خواستار تغییر حکومت دیکتاتوری در کشورشان شدند.

کد مطلب 1367514

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