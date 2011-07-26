یکی از ابزارهای دشمنان ورود مواد مخدر و تزریق بین جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدباقر عبدوس شامگاه دوشنبه در نشست سلسله مباحث قرآن کریم در سمنان گفت: باید قشرعظیم جوانان جامعه را روشن ساخته و به آنها آگاهی دهیم.
امام جمعه موقت سمنان اظهار داشت: دشمن در جنگ نرم و جنگ سخت به دنبال اعمال قدرت خود است.
وی افزود: رویکرد گذشته دشمنان نظام اسلامی رویکردی جنگطلبانه بوده ولی امروز دشمنان تغییر رویه داده و از جنگ نرم استفاده میکنند.
امام جمعه موقت سمنان بیان کرد: باید هرآنچه که امکانپذیر است در جهت حفظ و تقویت وحدت تلاش شود.
حجتالاسلام عبدوس با بیان اینکه یوم اللهها را باید در تاریخ زنده نگه داشت، گفت: روزهایی در تاریخ وجود دارد که به عنوان یک حرکت پویا و سرمشق برای جامعه محسوب میشود و نباید چنین روزهایی فراموش شود.
وی در خصوص لطفهای بی حد و حصر خداوند به بندگانش بیان داشت: اگرچه ما انسانها از شکر نعمتهایی که خداوند در اختیارمان قرارداده غافلیم، ولی با وجود این همه ناسپاسی باز هم خداوند ما را رها نخواهد کرد.
حجتالاسلام عبدوس اظهار داشت: مهمترین شکر، شکر عملی است، یعنی هر نعمتی را به اندازه و به موقع مصرف کنیم.
وی با اشاره به آیه صریح قرآن در مورد شکر ادامه داد: قرآن شرح حال ماست آزمایش و بلا در راستای تربیت انسان و شئون ربوبیت الهی است.
امام جمعه موقت سمنان ادامه داد: نعمت رهبری، ولایت، نبوت بزرگترین نعمت است و شکر این نعمتها در رأس همه موفقیتها قرار دارد.
حجتالاسلام عبدوس اضافه کرد: شکر واقعی آن است که انسان نعمتها را در مسیر الی الله و قرب به سوی او قرار دهد.
وی با بیان اینکه کسی که از مردم تشکر نکند شکرگزار خداوند نیز نخواهد بود، بیان داشت: خداوند شکر را وسیله ازدیاد نعمت قرار داده است.
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