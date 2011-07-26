اعتراض خانواده شهدا به طرح ساماندهی قبور شهیدان

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه جمعی از خانواده های شهدا با در دست داشتن تصاویر شهیدانشان نسبت به طرح ساماندهی و جابجایی قبور شهدا و همچنین وجود نمادهای نامتعارف در برخی از گلزارهای شهدا در مقابل درب اصلی مجلس تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، اکبر رنجبرزاده نماینده همدان، محمد مهدی پورفاطمی نماینده دشتی و تنگستان، مهدی عیسی زاده نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده میاندوآب و پرویزسروری نماینده تهران در میان خانواده های شهدا حاضر شدند و ضمن مشاهده تصاویر قبور ساماندهی شده به خانواده های شهدا قول دادند مانع این اقدام شوند. در این تجمع اعتراض آمیز مادر شهید مسلم فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر این طرح تصویب شود بر سر مزار پسرم چادر می زنم و نمیگذارم دست به قبر شهیدم بزنند. ما از بنیاد شهید هیچ توقعی نداریم جز اینکه دست به سنگ قبر فرزندم نزنند چرا که 20 سال است با آن مأنوس شده و عادت کرده ام.

این مادر شهید با اعتراض به وضعیت فرهنگی موجود در گلزار شهدا گفت: بجای این اقدامات بهتر است به وضعیت خانواده های جانبازان شیمیایی رسیدگی شود. در بهشت زهرا(س) انواع قبرها با شکلهای متنوع وجود دارد که نشان دهنده سلایق متفاوت هر خانواده است؛ چرا می خواهند همه قبرها را یکدست کنند.

خواهر شهید نظری یکی دیگر از معترضان این طرح گفت: چگونه میلیاردها تومان هزینه این طرح می شود آنگاه جانبازان ما پول خرید داروهایشان را ندارند. ما در مقابل لودرهایی که قبور شهدا را تخریب می کنند می ایستیم.

همسر شهید رضازاده از دیگر معترضان این اقدام بود. وی گفت: گلزار شهدا معنویتی دارد که نباید تبدیل به فضای سبز و پارک شود تا همانطور که بد حجابی و بی بند و باری در پارکها دیده می شود در گلزار شهدا نیز نمایان شود.

دراین میان عیسی زاده نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده میان دوآب که در جمع خانواده های شهدا حاضر شده بود خطاب به آنها گفت: به محض اینکه مطلع شدم خانواده های شهدا بیرون مجلس حضور دارند لحظه ای برای آمدن در میان شما درنگ نکردم. خودم از خانواده شهدا هستم و حال شما را به خوبی درک می کنم. من شخصاً به رفتن بر سر قبور شهدا نیاز دارم و بردن لودر در گلزار شهدا را محکوم می کنم.

وی افزود: شهدای ما گلهای این مملکت هستند و جانشان را فدا کرده اند تا مملکت سرافراز بماند پس ما هم باید بهترین چیزها را برای شهدا و خانواده هایشان فراهم کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: طرحی که در مجلس مطرح شده ساماندهی قبور شهدا است و من آقای زریبافان را به کمیسیون اجتماعی فراخوانده و قول می دهم که اگر قرار باشد ساماندهی کنیم قطعاً بدون نظارت خانواده شهدا انجام نشود.

این تجمع اعتراض آمیز که توسط هیئت خانواده شهدا و ایثارگران برگزار شده بود با قرائت بیانیه و قول مساعد نمایندگان مجلس خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، موافقان طرح ساماندهی قبور شهدا معتقدند باید قبور شهدا یک سطح شده و برای تردد زائران و جانبازان مناسب سازی و همچنین تبدیل به مکانی فرهنگی شود. در این میان در برخی از گلزارهای شهدا این طرح اجرایی شده که متاسفانه منجر به جابجایی قبور و حتی بیرون آوردن استخوانهای شهدا شده است.

اما مخالفان طرح ساماندهی قبور شهدا و همچنین خانواده های شهدا معتقدند گلزارهای شهدای ایران به دلیل تجمیع شهدای یک جنگ هشت ساله و تحمیلی مجموعه هایی منحصر به فردند و شکل و شمایل قبور به تنهایی به عنوان موزه ای ارزشمند و معنوی برای آیندگان تاثیرگذار و ماندگار است. به طوری که سلایق خانواده های شهدا در تزئین و قراردادن آثاری از شهدا در ویترینهای نصب شده در قبور زیبایی خاصی به گلزارهای شهدا داده و تخریب قبور و یک شکل کردن گلزارهای شهدا موجب برهم زدن این زیبایی و معنویت می شود.

به گزارش مهر قرار است کمیسیون عمران مجلس طی جلسه ای با مسئولان بنیاد شهید و شهرداری در مورد ساماندهی قبور شهدا تصمیم گیری کنند.

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گزارش و عکس از سید هادی کسایی زاده