"میلاد سرخ" جشنواره ای بدون مخاطب/ 144 اکران؛ 100 تماشاگر

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اعلام برخی از مسئولان برگزار کننده جشنواره در خصوص استقبال مردم اردبیل از آن، بررسیها از سالنها نمایش دهنده فیلم جشنواره و اظهارات مدیران سینمایی اردبیل نشان داد در زمان برگزاری این جشنواره در پنج سالن سینمایی و اکران 144 فیلم راه یافته به بخش نهایی، در مجموع تنها 50 تا 100 نفر بیننده فیلمهای این جشنواره بوده است.

اپیزود اول شرفی؛ استقبال خوب نبود

چنانچه در نخستین روز برگزاری این جشنواره که سینماهای اردبیل با صندلیهای خالی مواجه شد و فیلمهای به نمایش درآمده در این روز حتی یک نفر بیننده هم نداشت، دبیر جشنواره میلاد سرخ عدم اطلاع رسانی مناسب و تبلیغات کم این جشنواره از سوی رسانه ها و مرکز صدا و سیمای اردبیل را مهمترین دلیل آن برشمرد.

منصور شرفی با بیان اینکه انتظار داشتیم 10 روز قبل از آغاز جشنواره از سوی صدا و سیما اطلاع رسانی گسترده ای در این خصوص انجام شود، عنوان کرد: اما آنها در این مدت به تعهدات خود عمل نکردند.

وی با اشاره به توزیع و نصب بیش از دو هزار پوستر مربوط به این جشنواره در اردبیل به عنوان مرکز استان برای افزایش مخاطب و جذب شهروندان افزود: معرفی و تبلیغ جشنواره از طریق سایتهای مختلف و خبرگزاریها نیز انجام شده بود، پس مشکلی از طرف ما وجود ندارد.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان اردبیل تصریح کرد: از این طریق توانستیم مخاطبین خاص و تخصصی سینما و فیلم را به این جشنواره جذب کنیم، اما مخاطبین عمومی که باید از طریق صدا و سیما جذب می شد به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب جذب نشد و تماشاگران اندکی برای تماشای فیلمهای بخش نهایی این جشنواره به سالنهای سینما آمدند.

اپیزود دوم شرفی؛ نه، استقبال خوب بود

اما نکته جالب این اظهارات زمانی است که وی در آخرین روز برگزاری جشنواره فیلم "میلاد سرخ" با تغییر 360 درجه ای نظرات خود در گفتگو با رسانه ها بویژه صدا و سیما استقبال شهروندان اردبیلی از این رویداد فرهنگی را مطلوب توصیف کرد و گفت: به لحاظ ارزیابیهای انجام شده این جشنواره از استقبال و کیفیت بالایی برخوردار بود.

این اظهارات از سوی شرفی به عنوان دبیر جشنواره در حالی بیان شد که مدیر برگزاری این جشنواره برخلاف اظهارات وی از عدم استقبال تماشاگران خبر داده و با ابراز نارضایتی از عدم استقبال مردم از این جشنواره عنوان کرد: در سومین روز برگزاری جشنواره در سینما انقلاب اردبیل به عنوان یکی از سینماهای نمایش دهنده آثار از صبح تا عصر تنها بیننده هشت فیلم جشنواره بودم.

شفیع آقا محمدیان وضیعت سینماهای اردبیل را به لحاظ سیستم صوتی و تصویری و صندلیهای موجود نامناسب دانست و اضافه کرد: مواجه شدن با صندلیهای خالی در طی زمان برگزاری جشنواره به دلیل عدم تبلیغ جشنواره به صورت گسترده بوده است.

مسئولان کم لطفی کردند

وی با بیان اینکه قبل از برگزاری جشنواره در امر اطلاع رسانی بی انصافی شده بود، تصریح کرد: مسئولان در مورد جشنواره ای که با فرهنگ ائمه اطهار و نگاه ولایی سر و کار دارد، کم لطفی کردند.

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی کشور، اردبیل را به عنوان دارالارشاد و مرکز اصلی اشاعه فرهنگ تشیع و دینی در کشور دانست و ابراز داشت: انتظار داریم در سالهای آینده و در صورت برگزاری این جشنواره، با سیاست گذاری مطلوب و اطلاع رسانی مناسب به خوبی از این جشنواره استقبال شود.

پیکان تیز انتقادات مدیر و دبیر جشنواره فیلم میلاد سرخ در حالی به سوی رسانه ها بویژه صدا و سیما به دلیل عدم اطلاع رسانی و تبلیغ جشنواره نشانه رفته است که مدیران رسانه ملی کم کاری در این خصوص را نپذیرفته و بر انجام رسالت رسانه خود برای این جشنواره تاکید می کنند.

معاون سیمای مرکز اردبیل با بیان اینکه برای تبلیغ جشنواره میلاد سرخ بیش از 40 تیزر تلویزیونی از طریق شبکه سبلان پخش شده بود، یادآور شد: علاوه بر این در برنامه های مختلف شبکه سبلان با زمانهای متفاوت برای این جشنواره اطلاع رسانیهای لازم صورت گرفته بود.

مشکل جشنواره "میلاد سرخ" اطلاع رسانی نبود

محمد حسن پستی در گفتگو با خبرنگار مهر متذکر شد: در مجموع 90 دقیقه ویژه برنامه جشنواره فیلم "میلاد سرخ" از طریق صدا و سیما پخش شده است، اما مسئولان برگزاری جشنواره دلیل اصلی عدم استقبال مردم را کم کاری این مرکز می دانند، این در حالی است که برای اطلاع رسانی و یا جذب مردم به این جشنواره های تخصصی و خاص باید برنامه های اصولی و مناسبی تدارک دیده می شد.

به عقیده وی باید دلیل عدم استقبال شهروندان از این جشنواره دینی و مذهبی را با وجود حضور گسترده فیلمسازان و کارگردانان مطرح و جوان کشور به صورت تخصصی و علمی و با بهره گیری از نظرات کارشناسان بررسی و موشکافی شود.

به گزارش مهر، عدم استقبال مردم اردبیل از سینماها مشکلی است که در سالهای اخیر بیش از پیش به چشم می خورد و گاهی دیده شده فیلمی که در شهرها و یا استانهای دیگر از استقبال خوبی برخوردار بوده، اما در اردبیل با شکست در گیشه مواجه شده است.

شاید دلایل متعددی برای عدم استقبال مردم اردبیل از فیلمهای اکران شده بازگو کرد، اما آنچه که در این مهم نیاز است، تحلیل و بررسی کارشناسی و تخصصی است که باید از سوی متولیان امر و واحد سینمایی و سمعی و بصری اداره ارشاد اسلامی استاناردبیل به لحاظ دید و احاطه به این حوزه انجام گیرد، بحثی که مسئولان سینماهای فعال در اردبیل نیز بارها از این وضیعت انتقاد کرده اند.

انتظاری که با توجه به عملکرد این واحد طی سالهای گذشته و نیز در تقابل با برنامه های سینمایی و فعالیت سینماهای اردبیل و استان و نیز عدم وجود نیروهای تخصصی و کارشناس در بدنه آن دور از دسترس بوده و تحقق نیافتنی است.

به گفته برخی از مسئولان و فیلمسازان پیش بینی می شد اردبیل به عنوان مهد تشیع و پرورش دهنده مداحان و شاعران بنام، استقبال شایسته ای از فیلمهای مذهبی صورت گیرد، ولی این مهم نه تنها محقق نشد، بلکه حضور کمتر از 100 مخاطب برای 144 فیلم اکران شده آمار تاسف انگیزی است که بی شک اهداف برگزاری این جشنواره را تحت تاثیر قرار داد.

جشنواره میلاد سرخ در ارتباط با مخاطبان موفق نبود

یکی از بازیگران مطرح فیلمهای دینی کشور با اظهار تاسف از وضیعت پیش آمده به خبرنگار مهر ابراز داشت: بیش از 15 سال است که در حوزه سینما و فیلم فعالیت می کنم و در بسیاری از جشنواره های کشور با موضوعات مختلف حضور داشته ام، اما تاکنون هیچ جشنواره ای را با این تعداد مخاطب ندیده بودم.

علیرضا شجاع نوری که در همین جشنواره به لحاظ فعالیت در فیلمهای دینی مورد تجلیل قرار گرفت، عنوان کرد: با وجود اینکه اکران فیلمهای بخش نهایی جشنواره به صورت رایگان صورت می گرفت و بهایی بابت بلیت ورودی از مخاطبان دریافت نمی شد، اما برخی از سالنهای نمایش حتی یک نفر تماشاگر نداشت.

وی با بیان اینکه مهمترین اهداف برگزاری یک جشنواره در وهله اول ارتباط با مخاطبان عمومی جامعه است، یادآور شد: عدم استقبال تماشگران اردبیلی از این جشنواره نشان داد که میلاد سرخ نتوانست با مخاطبان خود ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی برقرار کند.

فیلمهای دینی به ورطه تکرار گرفتار شده اند

یک شهروند اردبیلی نیز که تنها تماشاگر یکی از فیلمهای جشنواره بود، در این خصوص اظهار داشت: برای جذب مردم بویژه شهروندان عادی به این نوع فیلمهای تخصصی و دینی نه تنها باید بسترسازی مناسب صورت گیرد، بلکه باید با پخش کیفی فیلمها در سالنهای مناسب علاقه دائمی در مخاطب ایجاد شود.

عباس جهانی با بیان اینکه هنوز شهروندان و مخاطبان عادی سینما با فیلمهای کوتاه و مستند آشنایی ندارند، افزود: بنابراین بسیاری از این مخاطبان نمی توانند با این نوع فیلمها ارتباط برقرار کرده و جذب شوند.

وی با اشاره به وجود آثار و کارگردانان مطرح این استان در تولید فیلمهای مستند و کوتاه که تاکنون جوایز متعددی نیز از جشنواره داخلی و خارجی کسب کرده اند، متذکر شد: با وجود این تاکنون حتی یک اثر نیز از این تولیدات استانی در سینماهای خاک گرفته و در حال تعطیل اردبیل به نمایش در نیامده است.

فیلم کوتاه و مستند در سینماها به نمایش درآید

این شهروند با بیان اینکه شاید نمایش این فیلمها به دلیل ارتباط شهروندی و چهره به چهره می توانست از تعطیلی و رکود صنعت سینما در اردبیل جلوگیری کرده و رونق بخشد، ابراز داشت: عملکرد مدیران و متولیان فرهنگی استان در این خصوص موفق نبوده است.

وی همچنین با اشاره به تکراری و قدیمی بودن بیشتر فیلمهای انتخابی و به نمایش درآمده در این جشنواره افزود: باید توان و هزینه خود را در تولید فیلمهایی که مردم می خواهند و دوست دارند تماشا کنند، خرج کنیم و مسئولان نیز باید فیلمساز را در این خصوص یاری کنند.

به گفته جهانی که بیش از 10 اثر به نمایش درآمده در این جشنواره را دیده بود، جشنواره میلاد سرخ به دلایل مختلف انتظارات مخاطب را پاسخ نداده است.

اما نکته قابل توجهی که باید در کنار عدم استقبال مردم اردبیل از جشنواره فیلم میلاد سرخ مورد بررسی و تامل قرار گیرد، بحث استقبال پر شور تهیه کنندگان، فیلمسازان و کارگردانان کشور از این جشنواره بود، بطوریکه ارسال بیش از 800 اثر به دبیرخانه این جشنواره گویای آن است.

ساخت فیلمهای دینی حمایت نمی شود

مدیر جشنواره فیلم میلاد سرخ با تائید این مطلب با اشاره به پیشینه فرهنگی و مذهبی استان اردبیل به خبرنگار مهر اظهار داشت: اردبیل در سطح کشور و حتی منطقه قفقاز به شهر دینی مشهور بوده و بهترین مراسمهای مذهبی در این شهر برگزار می شود، بنابراین قرابت نزدیکی با سینمای دینی و مذهبی دارد.

شفیع آقا محمدیان با بیان اینکه در این جشنواره فرهنگ عاشورایی مستتر بود و این استان بهترین محل برای برگزاری آن محسوب می شد، افزود: انتخاب این شهر عامل مهمی بود تا هنرمندان استقبال شایسته ای از این جشنواره به عمل آورند.

وی با تاکید بر نیاز جامعه به تولید فیلمهای مذهبی عنوان کرد: متاسفانه در این امر هیچ حمایتی از سوی مسئولان صورت نمی گیرد و کار آنها تنها در حد شعار است.

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی کشور با اشاره به واقعیت تلخ رکود سینماها در سطح کشور طی سالهای اخیر تاکید کرد: عدم تولید فیلمهای مناسب دینی و فرهنگی طی چند سال اخیر یکی از دلایلی بوده که مردم از سینما قهر کنند.

تولید آثار طنز در کشور بیشتر از آثار دینی است

وی بیان داشت: در پنج سال اخیر به اندازه ای که فیلم طنز در این مملکت ساخته شده و از شبکه های ملی، سینما و شبکه های خانگی پخش می شود، فیلمهای دینی و مذهبی با کیفیت که حرفی برای گفتن به مخاطب داشته باشد، تولید نمی شود.

در همین حال یکی از کارگردانان سینمای کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نفس برگزاری جشنواره‌های سینمایی نشان دادن پویایی بدنه سینمای کشور است، تاکید کرد: جشنواره‌ها زمانی می‌توانند در سینمای کشور جریان‌سازی کنند که طی مراحل برگزاری پیگیر عملی شدن شعارها و اهداف خود بوده و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای اجتناب کنند.

ناصر رفایی اضافه کرد: جشنواره محلی است برای نمایش فیلم به مخاطبان و علاقمندان سینما و کارگردانانی که در آن حضور پیدا کرده‌اند و بی شک با این تعریف نفس برگزاری هر جشنواره‌ای مفید خواهد بود.

وی اضافه کرد: اگر هدف از برگزاری یک رویداد سینمایی اعتلا و پیشرفت هنر سینما در کشور باشد، صرف تماشا و اکران آثار سینمایی نمی‌تواند تضمین‌کننده تحقق اعتلا و توسعه سینما در کشور باشد و باید برای رسیدن به این هدف، فاکتورهای دیگری را نیز مد نظر قرار داد.

اغلب جشنواره‌های کشور توجهی به بحث کیفیت ندارند

این کارگران با تاکید بر این نکته مهم که یکی از فاکتورهای اساسی برای پیشرفت و توسعه سینما به واسطه برگزاری جشنواره‌ها، توجه به مبحث کیفی‌گرایی در جریانات سینمایی است، ابراز داشت: متاسفانه در اغلب جشنواره‌های کشور توجهی به بحث کیفیت ندارند و صرفا بر افزایش نگاه کمیتی تمرکز کرده‌اند.

وی گفت: حتی در مواردی شاهد هستیم که برگزارکنندگان جشنواره‌های سینمایی تا حدی دچار ذوق‌زدگی می‌شوند که تأکید امور اجرایی را بر مسائل حاشیه‌ای بنا می‌نهند و با این کار جشنواره را از جریان اصلی خود خارج می سازند.

به گزارش مهر، برگزاری برنامه های فرهنگی مهمی همچون جشنواره فیلم "میلاد سرخ" هدف والایی را دنبال می کند؛ این هدف چیزی بیش از "تشویق و ترغیب شهروندان و تماشاگران به حوزه سینمای کشور" که مورد تاکید مدیرکل ارشاد اسلامی استان اردبیل است، بوده و بی شک پخش عمومی فیلمهای ارزشی و دینی ضمن بیمه فرهنگ غنی اسلام از سوق یافتن جوانان به شبکه ها و فیلمهای تولیدی کشورهای غربی جلوگیری خواهد کرد.

یک فیلم تولیدی زمانی موفق خواهد بود که مخاطبان متفاوت و مختلفی داشته باشد، وقتی فیلمی با موضوع کلیشه ای و تکراری و پیش پا افتاده با کیفیت نامطلوب طی مدت کوتاهی از زمان اکران به فروش میلیاردی می رسد، جای سوال داشته و نیاز به آسیب شناسی دارد.

وقتی در شهری که خواستگاه تشیع بوده و اولین حکومت شیعی در آن شکل گرفته و به دینداری شهرت دارد، فیلمهای مذهبی مخاطب نداشته باشد، باید صدای آشکار زنگ هشدار را شنید و به فکر حل مسئله به صورت عمیق و تخصصی بود.

به نظر می رسد راهی درازی در پیش داریم، وقتی این سوال را از خود بپرسیم که چرا نباید یک فیلم مذهبی به اندازه مراسم "شبیه خوانی" دهه اول ماه محرم که در بیشتر نقاط شهر اردبیل و با حضور گسترده شهروندان و مخاطبان در طی سالهای متمادی برگزار می شود، تماشاگر نداشته باشد؟.

مردم اردبیل به واسطه پیشینه تاریخی، فرهنگی و مذهبی در طول تاریخ، نقش خود را ایفا کرده اند و اکنون برای نهادینه کردن این فرهنگ غنی و تمدن ارزشمند و انتقال آن به نسلهای آینده باید مسئولان و متولیان فرهنگی فکر اساسی کنند. البته اگر بتوانند به همه چراهایی که از عدم استقبال از جشنواره دینی میلاد سرخ در اذهان شکل گرفته است، پاسخ قانع کننده داشته باشند.

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گزارش: خدیجه سلمانی