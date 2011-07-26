استانداری البرز بهزیستی را غافلگیر کرد/ کاهش اعتبار میلیاردی اشتغال!

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری یی که چندی پیش در اداره کل جدید التاسیس بهزیستی البرز برگزار شد، در پاسخ معاونان سرپرست بهزیستی به خبرنگاران موضوع کاهش اعتبار اشتغال این سازمان طی ابلاغیه استانداری مطرح شد که گرچه در نشست کمتر به آن پرداخته شد اما موضوع قابل تاملی است.

در دور سوم سفر رئیس جمهور به استان البرز مبلغ 20 میلیاردتومان تسهیلات قرض الحسنه برای تقسیم تعهدات اشتغال بین کمیته امداد امام خمینی و اداره کل بهزیستی البرز به تصویب رسید که طبق تقسیمات استانداری از محل اعتبار مصوب، مبلغ هفت میلیارد تومان به بهزیستی و 13میلیارد تومان به کمیته امداد برای ایجاد اشتغال پایدار اختصاص یافت.

بدیهی است آنچه به تصویب رسیده معیار برنامه ریزی هر دو ارگان بوده و پیش بینی ها بر اساس آن مطرح شده است. اخیرا اما، ابلاغیه ای از استانداری به بهزیستی واصل شده مبنی بر کاهش یک میلیارد تومانی سهم بهزیستی و بالطبع افزایش سهم کمیته امداد.

از طرف دیگر استانداری البرز متعهد به ایجاد 60 هزار شغل تا پایان سال 90 گردیده که سهم بهزیستی از این رقم فراهم کردن حداقل هزار و 400 موقعیت شغلی است.

به گفته رضا بهرامی، معاون مشارکت های مردمی بهزیستی البرز، این سازمان برای تحقق تعهدات اشتغال چهار ابزار در اختیار دارد:

1.تسهیلات بنگاه های زودبازده که سهم بهزیستی 509 میلیون تومان در نظر گرفته شده؛ این در حالیست که ارزش طرح هایی که در سه ماهه اول امسال به این سازمان رسیده سه میلیارد تومان تخمین زده شده است.

2.تسهیلات قرض الحسنه

3.تسهیلات مشاغل خانگی به ارزش یک میلیارد و 98 میلیون تومان

4.استفاده از پتانسیل 13 درصدی استان در بخش صنعت

در همین ارتباط بهرامی به مهر گفت: ابلاغیه دوم استانداری دال بر تقلیل تسهیلات قرض الحسنه، بهزیستی را با چالشی جدی رو به رو کرده است و این تصمیم در شرایطی گرفته شده که برای تحقق اشتغال علاوه بر مشارکت های مردمی حمایت استانداری نیز ضروری است.

معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی البرز ضمن اشاره به ارتقای رتبه این سازمان در بحث اشتغال به نسبت سال 89 یادآور شد: در سال 90 و مصادف با هفته بهزیستی با 19 پله صعود به جایگاه دوازدهم ازبین 31 استان کشور دست یافتیم که نشان از عزم جدی مجموعه بهزیستی البرز در پیگیری نهضت اشتغال دارد و این موضوعی است که در سرلوحه فعالیت های بهزیستی و در راستای تحقق جهاد اقتصادی قرار دارد.

شکی نیست حمایت های کمیته امداد تا امروز مددجویان زیادی را پوشش داده و به خودکفایی رسانده است و این همه نشان از جایگاه انکار نشدنی این نهاد مردمی دارد و ضروری است تا با تخصیص اعتبارات کافی، به گسترده تر شدن این چتر حمایتی کمک کرد.

سازمان بهزیستی نیز به عنوان متولی اصلی امور مربوط به معلولان در جایگاهی قرار دارد که نگاه ها به سوی اوست از آنجا که سازمان اخیر عهده دار روند اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است به نظر می رسد انتظارها از این سازمان بیشتر می شود.

نکته اینجاست که هر دو سازمان، افرد نیازمند و قشر آسیب پذیری را پوشش می دهند که تامین و اجرای مطالبات شان به تنهایی برای شان دشوار و مستلزم همیاری ویژه ارگانهای مذکور وسایر نهادها بطور عموم است.

به گفته بهرامی از ابتدای سال جاری تا کنون اعتبارات و تسهبلات مصوب در اختیار سازمان بهزیستی البرز قرار نگرفته اما در همین مدت برای 205 نفر از معلولان استان اشتغال پایدار فراهم شده است.

همچنین بر اساس اسناد موجود در بهزیستی البرز، از بدو فعالیت این سازمان تا سال 89 فقط 715 مورد اشتغال پایدار ایجاد شده؛ این روند به روشنی گویای این نکته است که تا پیش از تصویب استان البرز، جامعه هدف آنچنان که باید دیده نشده و کلانشهر کرج همواره زیر سایه تهران از تخصیص اعتبارات لازم محروم مانده بود.

اما پرسشی که اکنون به ذهن متبادر می شود دلالت بر این نکته دارد که چگونه مرجع مدیریت کلان استان، ابهام بوجود آمده در خصوص چالش اخیر بهزیستی را جبران می کند؟

و آیا بهتر نیست نحوه تخصیص اعتبارات به گونه ای صورت پذیرد که دو نهاد با پوشش جمعیتی بالا در کشور جوابگوی نیازهای مددجویان باشند؟

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فائقه رحیمی