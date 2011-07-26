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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۰۷

توسط پژوهشگران کشور محقق شد؛

دستیابی به تکنولوژی ساخت پکیج های نوین تصفیه فاضلاب

دستیابی به تکنولوژی ساخت پکیج های نوین تصفیه فاضلاب

محققان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به دستیابی به تکنولوژی ساخت پکیج های نوین تصفیه فاضلاب شدند که این پکیج به روشهای بیولوژیکی اقدام به تصفیه فاضلاب می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر قاسم مصلحی- رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه این فناوری توسط شرکت دانش بنیان کاشفان نیل فام از شرکتهای مستقر در مرکز رشد جامع موفق به دستیابی به این فناوری شده است، افزود: پکیج تصفیه فاضلاب تولید شده در این مرکز از نوع تصفیه بیولوژیکی است.

وی در این باره توضیح داد: در پکیج تولید شده از فرآیندهای تصفیه بی هوازی و هوازی به صورت ترکیبی و با بهره گیری از رشد تلفیقی (رشد معلق بر روی آکنه ها) استفاده شده است.
 
مصلحی با اشاره به مزایای این پکیج یادآور شد: این تکنولوژی در مقایسه با پکیج های متعارف تصفیه، باعث کاهش 30 تا 50 درصدی مصرف انرژی، کاهش هزینه های سرمایه گذاری، کاهش 20 تا 60 درصدی فضای مورد نیاز و تولید کمتر لجن و به دنبال آن کاهش مشکلات ناشی از دفن لجن می شود.
 
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خاطر نشان کرد: این سیستم قادر است طی یک تا چند مرحله روزانه از 5 متر مکعب تا حداکثر هزار مترمکعب فاضلاب را مطابق استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست تصفیه کند.
 
وی آشغالگیر، حوضچه دانه گیر، مخازن هوازی، گند زدایی و فیلتر شنی تحت فشار را از اجزای این پکیج نام برد و اظهار داشت: از لجن های تولید شده در این سیستم می تواند به عنوان کود بیولوژیک (بیومس) در زمینهای کشاورزی استفاده کرد.
کد مطلب 1367528

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