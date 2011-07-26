دستیابی به تکنولوژی ساخت پکیج های نوین تصفیه فاضلاب

به گزارش خبرگزاری مهر قاسم مصلحی- رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه این فناوری توسط شرکت دانش بنیان کاشفان نیل فام از شرکتهای مستقر در مرکز رشد جامع موفق به دستیابی به این فناوری شده است، افزود: پکیج تصفیه فاضلاب تولید شده در این مرکز از نوع تصفیه بیولوژیکی است.

وی در این باره توضیح داد: در پکیج تولید شده از فرآیندهای تصفیه بی هوازی و هوازی به صورت ترکیبی و با بهره گیری از رشد تلفیقی (رشد معلق بر روی آکنه ها) استفاده شده است.



مصلحی با اشاره به مزایای این پکیج یادآور شد: این تکنولوژی در مقایسه با پکیج های متعارف تصفیه، باعث کاهش 30 تا 50 درصدی مصرف انرژی، کاهش هزینه های سرمایه گذاری، کاهش 20 تا 60 درصدی فضای مورد نیاز و تولید کمتر لجن و به دنبال آن کاهش مشکلات ناشی از دفن لجن می شود.



رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خاطر نشان کرد: این سیستم قادر است طی یک تا چند مرحله روزانه از 5 متر مکعب تا حداکثر هزار مترمکعب فاضلاب را مطابق استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست تصفیه کند.



وی آشغالگیر، حوضچه دانه گیر، مخازن هوازی، گند زدایی و فیلتر شنی تحت فشار را از اجزای این پکیج نام برد و اظهار داشت: از لجن های تولید شده در این سیستم می تواند به عنوان کود بیولوژیک (بیومس) در زمینهای کشاورزی استفاده کرد.