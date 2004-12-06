رييس جمهور : تحولات عملي نوين كشور مرهون دانشكده فني دانشگاه تهران است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر رييس جمهور صبح امروز در ديدار اعضاي هيات علمي دانشكده فني دانشگاه تهران در مراسم هفتادمين سال تاسيس دانشكده فني دانشگاه تهران گفت: تاسيس دانشگاه تهران به عنوان يك كانون جامع در هفتاد سال پيش كانون علمي ايران بود و دانشكده فني نقطه محوري دانشگاه در عرصه صنعت و تربيت مديران كارآفرين و زمينه ساز توسعه كشور در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي بايد به حساب آورد.

رييس جمهور با گراميداشت ياد و خاطره بزرگاني كه از زمان شكل گيري اين دانشگاه و دانشكده فني خدمات بزرگي را به جامعه علمي كشور داشته اند از مرحوم دكتر حسابي و مرحوم مهندس بازرگان به عنوان پيشگامان توسعه علمي كشور ياد كرد.

سيد محمد خاتمي همچنين ياد و خاطره مرحوم دادمان را گرامي داشت و از وي به عنوان يكي از برجسته ترين مديران مبتكر و فعال كه عضو هيات علمي دانشكده فني دانشگاه تهران نيز بود ياد كرد و گفت: مرحوم دادمان انساني بود كه در مدت كوتاه وزارت، كارهاي بزرگي را در وزارت راه انجام داد.

رييس جمهور دانشگاه تهران را كانوني براي تاثير در حيات علمي ، صنعتي و اجتماعي ايران دانست و گفت: از دو سده اخير تاكنون به علل مختلف ايران دچار نوعي عقب ماندگي شده بود و خوشبختانه امروز جامعه ما از نظر علمي ، اقتصادي ، فني و سياسي پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته است و اينها نشاني از يك نظام مردم سالاري است.

وي افزود: در گذشته برخي معتقد بودند جامعه را بايد در ناآگاهي نگه داشت و عده بخصوصي جاي مردم بنشانند و اصطلاح ديكتاتوري صالح را پديد آوردند.

اين صالحان كساني بودند كه در مقابل هيچ كس پاسخگو نبودند و اينها مي خواستند كشور را توسعه دهند آخر مگر صالح ديكتاتور مي شود .

رييس جمهور توسعه همه جانبه كشور را مرهون نوسازي علمي و فني ايران دانست و گفت: دانشكده فني در اين راستا اقدامات مهمي انجام داده است.

خاتمي گفت: با تقدير از كارهاي زيربنايي كه در كشور يا توسط اساتيد دانشكده فني طراحي شده و يا توسط تربيت شدگان اين دانشكده انجام شده است امروز به لطف خدا دانشكده هاي فني فراواني داريم و بسياري از دانشگاهها و موسسات علمي وجود دارند كه همگي مديون دانشگاه فني دانشگاه تهران هستند. امروز ديگر دانشكده فني تنها نيست.

رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاكيد كرد: دانشكده فني از كارآمدترين موسسات علمي ، فني و مهندسي در ايران است و به لطف پروردگار در عرصه جهاني هم معتبر است. و كساني كه امروز در عرصه اجرايي به مردم خدمت مي كنند از وزيران ، معاونان و مهندسان برجسته كشور به نحوي با دانشكده فني ارتباط داشته اند و بذري كه هفتاد سال پيش كاشته شد امروز به درخت تناوري تبديل شده است كه ميوه هاي خوب آن اكنون عايد مردم شده است.

رييس جمهور از دانشگاه به عنوان يكي از كانونهاي فعال شعور دانشجويي و دانشگاهي براي حضور در عرصه هاي سياسي و اجتماعي ياد كرد و گفت: پيشگامي دانشگاه در بيان خواسته هاي و مقابله با عوامل ضد آزادي و استقلال و فداكاري دانشجويان به ويژه دانشجويان شهيد و خصوصا سه شهيد بزرگوار قندچي ، بزرگ نيا و شريعت رضوي از جمله آنها هستند.

رييس جمهور با گراميداشت شانزدهم آذر سالروز شهادت اين دانشجويان در سال 1332 افزود: حوادث زيادي در تاريخ رخ داده است كه حتي برخي از آنها بزرگتر از حادثه 16 آذر 32 بوده اما روز دانشجو نقش مبنايي دارد.

خاتمي فعاليتهاي ديني دانشگاه تهران را مترقي توصيف كرد و گفت: فعاليتهاي ديني اين دانشگاه پاسخگوي نيازهاي روزافزون جامعه براي توسعه و پيشرفت بوده و علاوه بر آن كانون دفاع براي زنده نگه داشتن روح آزادي و دفاع از حقوق مردم و جامعه بوده است.

گفتني است در اين مراسم از حاميان برجسته دانشكده فني به مناسبت هفتادمين سال تاسيس دانشكده فني دانشگاه تهران تشكيل شد.

بنابراين گزارش دراين مراسم ازمهندس بيطرف وزير نيرو، مهندس زنگنه وزير نفت ، مهندس مظاهري وزير سابق اقتصاد ، مهندس نعمت زاده مدير عامل پتروشيمي ، دكتر نژاد حسينيان معاون وزير نفت ، مهندس رحيمي و مهندس ملاكي ديگر معاونان وزير نفت ، مهندس دهش مدير عامل ساراول ، مهندس چيت چيان معاون وزير نيرو، دكتر احمديان معاون وزير نيرو ، دكتر كرباسيان مشاور وزير نفت ، مهندس جلال زاده مدير عامل شركت مهاب قدس ، مهندس رفان مدير عامل شركت مپنا ، مهندس محمود زاده مدير عامل شركت توسعه برق ايران، مهندس جنتيان مدير عامل برق منطقه اي تهران دكتر بانكي وزير اسبق نيرو به عنوان حاميان برجسته دانشكده فني دانشگاه تهران تجليل شد.

همچنين لوح تجليل از سيد محمد خاتمي ريييس جمهور به عنوان يكي از حاميان دانشكده فني توسط رييس دانشگاه تهران به خاتمي اهدا شد.