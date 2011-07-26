روستاییان زلزله زده "خطاب" برق دار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روستای خطاب از توابع بخش گرمخان بر اثر زلزله سال 1375 جابه جا و در شش کیلومتری روستای قدیم به عنوان یک شهرک بازسازی شد ولی تعدادی از اهالی این روستا به خاطر فعالیت دامپروری و کشاورزی در روستای قدیم ساکن ماندند که بعد از گذشت 15 سال عصر دوشنبه از نعمت برق بهرمند شدند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در مراسم بهره برداری شبکه برق این روستا اظهار داشت: روستای خطاب یازدهمین روستایی است که از اعتبارات سال گذشته برق دار می شود که مجموع این اعتبارات 800 میلیون تومان است.

عزت الله فیاض افزود : این پروژه دارای پنج کیلومتر شبکه فشار متوسط و یک کیلومتر شبکه فشار ضعیف و دارای یک پست هوایی 50 کیلوولت آمپر می باشد که 21 خانوار تا کنون انشعاب خریداری کرده اند.

وی اضافه کرد : این روستا یکی از روستاهای محروم منطقه است که روستایی با این مشخصات نداریم و امسال هم در صورت حل مشکل نقدینگی ده روستای دیگر برق دارمی شوند.

روستای خطاب در 30 کیلومتری شهرستان بجنورد قرار دارد و از توابع بخش گرمخان می باشد.