ارسلان کاظمی از حضور در تیم ملی بسکتبال عذرخواهی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان کاظمی که از دو سال پیش با تیم "رایس" در مسابقات کالجهای آمریکا (NCAA) شرکت میکند با وجود دعوت به اردوهای تیم ملی بسکتبال برای شرکت در رقابتهای قهرمانی مردان آسیا هنوز به ایران نیامده و در هیچ یک از اردوهای داخلی و برون مرزی شرکت نکرده است.
کاظمی به دلیل تداخل ترم دانشگاهی با زمان برگزاری رقابتهای قهرمانی مردان آسیا و مخالفت مسئولان دانشگاه برای مرخصی چند هفتهای شرایط همراهی تیم ملی را ندارد و این موضوع را به مسئولان فدراسیون اعلام کرده است.
کاظمی در حالی به دلیل مشکلات تحصیلی از حضور در تیم ملی بسکتبال امتناع کرده است که در رقابتهای 2010 قهرمانی جهان (ترکیه) یکی از مهرههای تاثیرگذار تیم ملی ایران بود.
مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا 24 شهریورماه تا 3 مهرماه در ووهان چین برگزار میشود. تیم نخست این رقابتها به طور مستقیم راهی بازیهای المپیک 2012 لندن میشود. ایران مدافع عنوان قهرمانی است.
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