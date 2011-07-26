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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۱۳

ارسلان کاظمی از حضور در تیم ملی بسکتبال عذرخواهی کرد

ارسلان کاظمی از حضور در تیم ملی بسکتبال عذرخواهی کرد

لژیونر بسکتبال ایران در رقابت‎های کالج‌های آمریکا (NCAA) از حضور در اردوهای تیم ملی و همراهی این تیم در رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان کاظمی که از دو سال پیش با تیم "رایس" در مسابقات کالج‎های آمریکا (NCAA) شرکت می‎کند با وجود دعوت به اردوهای تیم ملی بسکتبال برای شرکت در رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا هنوز به ایران نیامده و در هیچ یک از اردوهای داخلی و برون مرزی شرکت نکرده است.

کاظمی به دلیل تداخل ترم دانشگاهی با زمان برگزاری رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا و مخالفت مسئولان دانشگاه برای مرخصی چند هفته‌ای شرایط همراهی تیم ملی را ندارد و این موضوع را به مسئولان فدراسیون اعلام کرده است.

کاظمی در حالی به دلیل مشکلات تحصیلی از حضور در تیم ملی بسکتبال امتناع کرده است که در رقابت‌های 2010 قهرمانی جهان (ترکیه) یکی از مهره‎های تاثیرگذار تیم ملی ایران بود.

مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا 24 شهریورماه تا 3 مهرماه در ووهان چین برگزار می‎شود. تیم نخست این رقابت‏ها به طور مستقیم راهی بازی‎های المپیک 2012 لندن می‎شود. ایران مدافع عنوان قهرمانی است.

کد مطلب 1367535

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