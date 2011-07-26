به گزارش خبرنگار مهر، باوجودی که قیمت انواع میوه داخلی به دلیل فراوانی میوه ها با کاهش مواجه شده است و براساس قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی واردات محصولات کشاورزی در زمان برداشت ممنوع است، اما انبوهی از میوه‌های وارداتی در اغلب خرده فروشی مشاهده می شود که جایگزین میوه های داخلی شده اند.

این درحالی است که با شروع فصل تابستان انواع میوه های داخلی با تنوع فراوان در بخشهای مختلف کشور تولید شده و به بازار عرضه می شوند که در 2 سال اخیر وفور برخی از میوه ها سبب شد که بازار میوه داخلی روزهای ارزانی را سپری کند و به جز خرده فروشی ها بخشی از میوه ها هم از سوی دستفروش ها به فروش برسد.

البته وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و ارایه مجوز واردات محصولات کشاورزی، واردات برخی از محصولات مانند سیب فرانسوی و سیر چینی و بادام آمریکایی و دیگر محصولات غیرضروری را به طور کلی ممنوع اعلام کرده است اما ظاهرا واردکنندگان بدون هیچ مشکلی می توانند انواع میوه های خارجی را در فصل برداشت به کشور وارد کنند.

انواع میوه ها مانند سیب، هلو و پرتقال از کشور شیلی و ترکیه به کشور وارد می شوند و در تمامی خرده فروشی ها به عرضه می رسند درحالی که هنوز منبع مجوز و ثبت سفارش این میوه ها مشخص نیست و وزارت جهاد کشاورزی هرگونه ارایه مجوز برای واردات میوه را تکذیب می کند و وزارت بازرگانی هم ثبت سفارش های موجود در این وزارتخانه را براساس مجوزهای جهاد کشاورزی می داند.

واردات میوه از سوی 60 نفر

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در گفتگو با مهر درباره این موضوع که شما اعلام کردید که بازار میوه های وارداتی کساد شده است اما هنوز هم در خرده فروشی ها میوه های خارجی وجود دارند، گفت: واردات میوه در گذشته برعهده 4 نفر بود اما الان 60 نفر در این امر دخالت دارند که بخشی از آنها را دلالان درمیدان میوه و تره بار تشکیل می دهند.

حسین مهاجران افزود: این افراد همگی دارای کارت بازرگانی بوده و در چند سال اخیر به بازار میوه وارد شده اند؛ بنابراین نه تنها شناختی از بازار ندارند و غیر بومی به شمار می روند بلکه فقط به دنبال واردات و کسب درآمد هستند.

وی همچنین از نحوه بازار رسانی و بسته بندی میوه های داخلی انتقاد کرد و گفت: میوه های خارجی به شکل خالص به فروش می رود در حالیکه میوه های ایرانی در بسته بندی های نامناسب و با وزن زیاد عرضه می شود بنابراین فروشندگان به خرید میوه های خارجی تمایل دارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در پاسخ به این سوال که به هر ترتیب واردات میوه به کشور ممنوع است، گفت: باید به دنبال این بود که چرا با وجود میوه های داخلی بازهم میوه وارد میشود.

مهاجران قیمت هرکیلوگرم هلو ترکیه ای را بین 4500 تا 5 هزار تومان اعلام کرد و گفت: سیب های سبز شیلی هم از 4500 تومان در هر کیلوگرم شروع شدند و الان به 2200 تومان رسیده اند.