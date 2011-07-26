به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «باید تو را پیدا کنم» نوشته عباس عبدی، عصر دوشنبه 3 مرداد با حضور حسن میرعابدینی، کامران محمدی، امیر احمدی آریان، نویسنده کتاب و برخی از نویسندگان و منتقدان در فرهنگسرای ملل برگزار شد.
میرعابدینی محقق و منتقد ادبی در این نشست گفت: عبدی خودش را به عنوان یک نویسنده پر کار نشان داده است که در صنف خاصی جای میگیرد. البته هیچ وقت نمیتوان یک اثر ادبی را در یک جریان خاص و کلی خلاصه کرد. بیشک عبدی در میان جریان تجربهگرا جا نمیگیرد؛ ضمن این که تجربههای خاص خودش را دارد. از طرفی محیط داستانهایش، محیطی تازه و گسترده است.
داستانهای عبدی اقلیمی هستند، ولی بومی نیستند
وی افزود: میتوان گفت داستانهای عبدی اقلیمی هستند، ولی بومی نیستند. داستان اقلیمی، داستانی است که وقایعش در پایتخت رخ نمیدهد و ماجراهای آن در شهرهای دور میگذرد و از این جهت که مناظر زیادی در آن وجود دارد، قدری رمانتیک است. داستانهای عبدی، اقلیمی هستند؛ چون حال و هوا و خرده فرهنگهای خاصی در آنهاست. از عناصر داستاننویسی، عنصر مکان و زمینه رویدادهای ماجرا، برجستهتر میشود و عمدتا کشف و شهودی که در قصه روی میدهد، مربوط به شخصیت راوی است که سعی دارد به کشف جهان پیرامونش بپردازد.
این منتقد ادامه داد: از دهه 40 به این سو، داستاننویسانی داشتیم که به سمت اقیلمهای ناشناخته رفتند. این گرایش هم به مفهوم اعتراض و هم به معنی شناخت یک منطقه تازه بود. در دهه 60 این نوع اقلیمگرایی تغییر کرد. داستان جنوب ما با حفظ مفهوم اعتراضی و اقلیمیاش، در خوزستان میگذشت، ولی وارد دریا نمیشد. یکی از ویژگیهای عبدی در کشف شگفتیهای میهن این است که وارد دریا میشود و جزایر قشم، خلیج فارس و... را زیر پا میگذارد.
میرعابدینی گفت: داستانهای عبدی در حالی که اقلیمیاند، بومی نیستند. یعنی پیشامدرن و روستایی نیستند. از نظر شخصیتپردازی، در این داستانها غالبا شخصیت اصلی را میشناسیم. داستانهای عبدی یک چرخه داستانی را تشکیل میدهند. در سه مجموعه قبل او، کم و بیش با این چرخه آشنا شدیم. او با این چرخه، راه جدیدی در داستانهای اقلیمی باز کرده است.
نوشتههای عبدی را متعلق به ادبیات مهاجرت میدانم
در ادامه کامران محمدی، نویسنده و منتقد گفت: فروید میگوید همه انسانها یک حس نوستالژیک یا تمایل به بازگشت به دوران جنینی دارند. یا در جایی میگوید: تلخترین حادثه زندگی آدمی لحظه تولد اوست. آقای میرعابدینی در بخشی از سخنانشان به حسرتی که در کارهای عبدی وجود دارد، اشاره کرد و آقای احمدی آریان هم از ادبیات جنوب گفت و منظورش این بود که آثار عبدی زیرمجموعه ادبیات جنوب جا میگیرد، ولی من نوشتههای عبدی را متعلق به ادبیات مهاجرت میدانم که سرچشمهاش به جایی به نام میهن بازمیگردد. این موضوع به همان حس نوستالژی که فروید به آن اشاره کرده، برمیگردد.
وی افزود: اگرچه این داستانها اقلیمی محسوب میشوند و اعتراض هم دارند، اما بیش از هر چیزی حس نوستالژی در نوشتههایش موج میزند و همین باعث شده تا بعضا لحنی خستهکننده و یکنواخت به کار داده شود. در قسمتهای اکشن کار هم این حس غمانگیز دیده میشود. زبان آثار عبدی، زبان ویژهای است و در ساختار نوشتههایش هم تلاش زیادی برای پرداخت آن شده است.
محمدی گفت: به نظرم حرفهای آقای احمدی آریان درباره ادبیات اعتراضی صحیح است، اما نه در فرم بلکه در محتوا. شاید ادبیات داستانی امروز ایران، تلاشی برای رسیدن به تعادل از عدم تعادل باشد. وقتی در پرداخت ساختار و زبان داستان تلاش میکنیم، شاید داریم برای رسیدن به تعادل کوشش میکنیم. این تلاش در کارهای عبدی هم دیده میشود.
نظر شما