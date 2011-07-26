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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

سرهنگ فتحی:

امنیت پایدار از تعامل تمام سازمانها و گروههای اجتماعی حاصل می شود

امنیت پایدار از تعامل تمام سازمانها و گروههای اجتماعی حاصل می شود

ورامین - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران اظهار داشت: امنیت پایدار از تعامل و مشارکت تمام سازمانها، اقشار و گروههای اجتماعی حاصل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس فتحی صبح امروز در دیدار با کارکنان و زندانیان ندامتگاه خورین ورامین افزود: برای رسیدن به فرآیند امنیت پایدار و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی، گستردگی جرایم و ناهنجاریهای رفتاری، پلیس نمی تواند به تنهایی اقدام کند، بلکه این امر مساعدت اقشار و سازمانهای مختلف را می طلبد.

گسترش اقدامات تأمینی و تربیتی برای پیشگیری از بزهکاری در جامعه

وی بیان کرد: گسترش اقدامات تأمینی و تربیتی، برای پیشگیری از بزهکاری در جامعه از ضروری ترین کارهاست.

این فرمانده انتظامی ادامه داد: نقش حمایتی کمیته امداد امام(ره)، سازمان بهزیستی، اداره کار و امور اجتماعی و… در حفظ نظم یک جامعه و دوری از برخی ناهنجاریها بسیار مؤثر است.

وی گفت: نیروی انتظامی همواره بر حمایت‌ از خیران برای اجرای برنامه‌ های اشتغالزایی زندانیان آزاد شده،‌ بسترسازی فرهنگی و تبلیغی برای حمایت‌‌های اجتماعی از این افراد و خانواده‌های آنان و اصلاح فرهنگ عمومی نسبت به مجرمانی که دوران محکومیت خود را سپری کرده اند، تأکید کرده است.

فتحی به اقدامت صورت گرفته از سوی مدیریت ندامتگاه خورین اشاره کرد و افزود: مسئولان این زندان، به غیر از نگهداری بزهکاران و محکومان، با تمام توان از آسیب دیدگان اجتماعی حمایت کرده و در راستای کاهش مشکلات آن ها گام برمی دارند.

وی یادآور شد: قرار است در این ندامتگاه، آموزش و کارورزی پنج رشته صنایع دستی، کامپیوتر، ورزش، احکام و قرآن  و همچنین برگزاری مسابقات مختلف ورزشی در طول سال برای زندانیان در دستور کار باشد.

کد مطلب 1367551

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