علوی در گفتگو با مهر:جبهه ایستادگی هیچ وابستگی به رضایی و قالیباف ندارد

حجت الاسلام سید محمود علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نزدیکی جبهه ایستادگی با محسن رضایی و محمد باقر قالیباف اظهار داشت: در هر تشکلی علایقی خاص به رجال و چهره های شاخص سیاسی وجود دارد ضمن آنکه امام خمینی(ره) تاکید داشتند که نگذارید پیش کسوتان عرصه خون، عزت و شرف در پیچ و خم امور روزمره فراموش شوند.

وی در عین حال با بیان اینکه جبهه ایستادگی هیچ وابستگی به رضایی یا قالیباف ندارد خاطرنشان کرد: نزدیکی برخی از اعضای این جبهه با این دوبزرگوار را نباید به معنی وابستگی و همسویی تلقی کرد، البته ما حتما از نظرات ، دیدگاه ها و تجربیات قالیباف و رضایی استفاده خواهیم کرد.



رئیس شورای عالی جبهه ایستادگی همچنین افزود: اعضای این جبهه می توانند کماکان حمایت های خود را از رجال سیاسی(رضایی و قالیباف) ادامه دهند و نباید خطوط قرمزی را برای این حمایت ها ترسیم کرد.



علوی اضافه کرد: جبهه ایستادگی ایران اسلامی از نظرات تمامی نیروهای وفادار به نظام و رهبری استفاده می کند و برای استراتژی سیاسی آنها احترام قائل است.



وی همچنین به دیدارهای جبهه ایستادگی با چهره های شاخص سیاسی اشاره کرد و افزود: تاکنون نمایندگانی از این جبهه با حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی و آقایان قالیباف، رضایی و لاریجانی دیدار و گفتگو کرده اند و درصددیم دیدارهای خود را با چهره های شاخص اصولگرا ادامه دهیم.



گفتنی است،اعضای جبهه ایستادگی عبارتند از: 1-جبهه حامیان ولایت 2-حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی 3-جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی 4-جمعیت جوانان انقلاب اسلامی 5-جمعیت پیروان حضرت زینب 6-حزب سبز 7-حزب نیک اندیشان ایران اسلامی 8-انجمن بین المللی جنبش ضد صهیونیستی 9- مجمع اسلامی آرمان ملت ایران 10-خدمتگذاران ایران اسلامی 11-مجمع عالی نخبگان ایران.



