67 شرکت حمل کالا در استان زنجان فعال است

عبدالحسین علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، روند توسعه استقرار شرکت های حمل و نقل بار را در استان زنجان مطلوب دانست و افزود: در شهرهای استان به تناسب توسعه صنعت و نیاز منطقه شرکت های حمل بار توسط بخش خصوصی ایجاد می شود.

وی همچنین از فعالیت 37 شرکت حمل و نقل مسافر در سطح استان زنجان خبر داد و با یادآوری تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر این بخش افزود: بعد از هدفمندسازی یارانه ها میزان ضریب اشتغال افزایش یافته است.

مدیرکل حمل و نقل پایانه‌های استان زنجان آمار صدور موافقتنامه اصولی برای احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی در محورهای مواصلاتی استان زنجان را 54 موافقتامه اعلام کرد.

علی اکبری با اشاره به حمایت‌های مسئولان ارشد استان از سرمایه‌گذاری برای مجتمع‌های خدماتی رفاهی در محورهای مواصلاتی استان زنجان ادامه داد: واحدهایی از این مجتمع‌ها به بهره‌بردای رسیده و 13 واحد نیز در دست ساخت است.

وی با اشاره به اینکه مجتمع‌های خدماتی رفاهی در دست احداث در مراحل مختلف ساخت و ساز هستند، افزود: تا پایان سالجاری چهار مجتمع بین راهی در سطح استان زنجان به بهره برداری می رسد.

علی اکبری بحث محدویت منابع را مهمترین عامل در روند احداث مجتمع های بین راهی اعلام کرد و افزود: بانک های عامل در زمینه ارائه تسهیلات بحث محدویت منابع را مطرح می کنند.