کاسه صبر اهالی جلگه خلج لبریز شد/ شیوع بیماری در منطقه نفتی!

به گزارش خبرنگار مهر، حکایت آلودگیهای نفتی در پلدختر حکایت دیروز و امروز مردم این دیار نیست. حکایتی از ماهی های سوگوار کشکان تا چشمه های نفتی پلدختر است. اینجا نصیب مردم پلدختر از عملیات های استخراج و انتقال نفت فقط حوادث آن است.

دو سال پیش بود که نگارش سرگذشت همنشینان رودخانه نفتی، مجالی برای طرح مشکلات مردمی که در جوار طلای سیاه هر روز آرزوی قطره ای آب پاک و محصولی سالم می کردند را فراهم کرد.

انتشار دهها گزارش خبرگزاری مهر پیرامون مشکلات و بی تفاوتی مسئولان

خبرگزاری مهر در گزارش های متعددی از وضعیت زندگی مردمی که آلودگیهای نفتی موجب بروز مشکلات زیادی برایشان شده بود سخن گفت تا در نهایت گوش شنوایی پیدا شود و با پیگیری های استاندار قبلی لرستان عملیات مجتمع آبرسانی کوثر پس از سالها رکود دوباره آغاز شود.

آلودگی نفتی کشکان و سرایت نفت به اراضی کشاورزی - سال 88

مردم روستای جلگه خلج و 11 روستای دیگر حاشیه خطوط نفت که پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با مشکلات شاهد آغاز عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی کوثر بودن سختی و مشقت بی آبی و استفاده از آب تانکر را به جان خریدند تا بنابر وعده سید حسین صابری این پروژه در عید غدیر امسال به بهره برداری برسد ولی همچنان این پروژه در میان بدعهدی شرکت نفتی ها نیمه تمام باقی مانده است.

این در حالیست که وعده وزارت نفت با گذشت دو سال هنوز تحقق نیافته است تا بدعهدی نفتی ها در زمینه اختصاص سهم خود از اعتبارات تکمیل مجتمع آبرسانی کوثر نیز به شمار دیگر بدقولیهای شرکت نفت برای رفع مشکلات مردم منطقه اضافه شود.

این امر موجب شده تا اهالی روستای جلگه خلج بارها شکایت شرکت نفتی ها را نزد مسئولان استان و شهرستان ببرند ولی گویا کسی نمی تواند مسئولان شرکت نفت را مجاب کند که برای رفع مشکلات مردم قدمی بردارند.

گرمای طاقت فرسای هوا کاسه صبر مردم را لبریز کرده است

عضو شورای اسلامی روستای "جلگه خلج" پلدختر در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدت چند سال است که شرکت نفت آب آشامیدنی روستای جلگه خلج را به مواد نفتی آلوده کرده است.

رمضان قربانی افزود: این امر موجب شده با توجه به فصل تابستان و گرمای طاقت فرسای هوا کاسه صبر مردم لبریز شود.

وی با اشاره به عدم همکاری شرکت نفت در زمینه تامین آب شرب مردم، گفت: متاسفانه شرکت نفت تاکنون از تعهد خود مبنی بر پرداخت 35 میلیارد ریال وعده داده شده استنکاف کرده و وعده های پوچ و توخالی شرکت نفت مشکلات اهالی روستا را چندین برابر کرده است.

عضو شورای اسلامی روستا نیز تاکید کرد: در صورتی که مشکل آب آشامیدنی روستا حل نشود اهالی روستا به دنبال راهکارهای دیگری برای رساندن صدای خود به مسئولان خواهند رفت.

از دست شرکت نفتی ها نمی دانیم به کجا پناه ببریم!

یک زن روستای معترض نیز به خبرنگار مهر در پلدختر گفت: آقای خبرنگار تو را به خدا به فریاد ما روستانشیان "جلگه خلج" برسید، نمی دانیم به کجا پناه ببریم، تو را به خدا بنویس با مشکلات سختی روبرو هستیم، بچه هایمان به علت مصرف آب آلوده به مواد نفتی مریض شده اند.

طیبه سلیمانی افزود: حال که مسئولان آب و فاضلاب روستایی نمی توانند مشکل دیرینه روستای جلگه خلج را که دهها شهید و جانباز تقدیم انقلاب کرده حل کنند حداقل ما را از دیار آبا و اجدادیمان جابجا کنند.

وی ادامه داد: خودمان هم نمی دانیم از شر وضعیت کنونی به کجا فرار کنیم؛ دولت فکری به حال جابجایی ما کند چرا که ادامه زندگی با این شرایط دشوار و مشکل شده است.

همان آب آلوده به نفت هم قطع شده است

یکی دیگر از ساکنان روستای "جلگه خلج" که خود را از فرهنگیان معرفی می کند نیز به خبرنگار مهر گفت: مدت یک هفته است که همان آب آشامیدنی آلوده به قیر، نفت و گازوئیل هم قطع شده و بعضی اوقات آب شرب عرضه شده به اهالی روستا به قیمت بنزین است که این امر زمینه اعتراض اهالی را فراهم آورده است.

ماشاءالله پاپی افزود: مسئولان باید هرچه سریعتر به فکر رفع مشکل آب آشامیدنی مردم روستای "جلگه خلج" به صورت اساسی باشند چرا که دیگر مردم کارد به استخوانشان رسیده است و طاقتشان طاق شده است.

یکی دیگر از اهالی روستای "جلگه خلج" که خیلی عصبانی و معترض به نظر می رسد دست خبرنگار مهر را می گیرد و دو بشکه که توسط وانت بار به خانه آورده به خبرنگار مهر نشان می دهد و می گوید: بنویس مردم قیر مصرف می کنند! خودتان مشاهده کنید بابت حمل و تهیه این دو بشکه 50 هزار ریال کرایه باید پرداخت کنم.

گوش شرکت نفتی ها بدهکار نیست!

توکل کرموند که مصرانه از خبرنگار خواست مشکل اهالی روستا را به گوش مسئولان برساند افزود: گویا گوش نفتی ها به این مسائل و مشکلات مبتلا به اهالی بدهکار نیست زیرا شرکت نفت به تعهدات خود عمل نکرده است.

آلودگی منبع آب روستای جلگه خلج - سال 88

وی گفت: آیا سزاوار است اهالی این روستا با تقدیم 9 شهید و 10 جانباز به انواع بیماری به ویژه بیماری های پوستی مبتلا شوند و آب آلوده به مواد نفتی که با آن نمی شود استحمام کرد مصرف کنند.

وی افزود: آیا سزاوار است زن و فرزندان مسئولان شرکت نفت در رفاه باشند و زن و بچه های ما در گرمای طاقت فرسای تابستان به دنبال تهیه آب آشامیدنی باشند.

مردم روستا چه گناهی مرتکب شده اند/ شیوع بیماری در منطقه

یکی دیگر از روستاییان حرف او را قطع می کند و با چهره ای خشمگین حرف های هم ولایتی خود را پی می گیرد و به خبرنگار مهر می گوید: جای تاسف دارد که هنوز مسئولان توان حل مشکل آب آشامیدنی مردم روستای "جلگه خلج" را ندارند.

فریدون سلیمانی افزود: مردم این روستا چه گناهی مرتکب شده اند که زن و بچه ها و خردسالان و کهنسالان این روستا باید نفت بخورند و با نفت استحمام کنند و با نفت مرده های خود را غسل و کفن کنند!

وی گفت: زن و بچه اهالی این روستا با لب عطشان و با چرخ دستی به دنبال تهیه آب آشامیدنی سالم هستند اما دریغ از گوش شنوای شرکت نفتیها!

فرماندار پلدختر نیز در جمع مردم روستای جلگه خلج قول داد با حداکثر توان خود مسائل آنها را به استان و مسئولان رده بالا منعکس کند و تا حل مشکل آب آشامیدنی روستا تلاش خود را ادامه دهد.

تا رفع مشکل آب شرب روستا آب رایگان در اختیار مردم قرار گیرد

فریدون رشیدی همچنین در گفتگو با خبرنگار مهر در پلدختر گفت: روستاییان "جلگه خلج" به علت نبود آب آشامیدنی و خرابی پمپ آب شرب روستا اعتراض خود را به گوش مسئولان رسانده اند.

وی افزود: با استان هماهنگی صورت گرفته و قول دادند در اسرع وقت پمپ آب آشامیدنی روستا تعویض شود.

فرماندار پلدختر یادآور شد: همچنین دستور داده شده آب آشامیدنی سالم و بهداشتی به صورت رایگان در اختیار اهالی روستا قرار داده شود و مردم نیز آب شرب خود را به اندازه نیاز تامین کنند.

رشیدی یادآور شد: تا زمانی که مشکل رفع نشده آب آشامیدنی باید به صورت مجانی به مردم روستای جلگه خلج داده شود و شخصا مسئولیت این موضوع را می پذیرم.

پاسخ شرکت نفتی ها به مشکلات مردم: پول نداریم!

بنابر این گزارش استمداد روستائیان از مسئولان در حالیست که بارها اهالی 11 روستای حاشیه خطوط انتقال نفت در منطقه جلگه خلج در نامه نگاری ها و مکاتبات متعدد خواستار پیگیری برای رفع مشکلات شده اند.

این در حالیست که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان تاکنون بارها برای تامین اعتبار متعهد شده شرکت نفت با مسئولان این شرکت مکاتبه داشته است و حتی در مکاتبه ای موضوع را به اطلاع وزیر نیرو رسانده و وزیر نیرو نیز با ارسال نامه ای به وزیر نفت خواستار عمل این وزارتخانه به تعهداتش شده است ولی همچنان مسئولان وزارت نفت بی توجه به مشکلات روستائیان عنوان می کنند که پولی ندارند که برای رفع مشکلی که ایجاد کرده اند هزینه کنند.

به هر روی پس از گذشت بیش از دو سال از انتشار اولین گزارش خبرگزاری مهر و دهها بار پیگیری این رسانه همچنان نگاه امیدوارانه مردم این روستا در آخرین دیدار آزارمان می دهد ولی گویا مسئولان را گوش شنوایی برای شنیدن فریادها و چشمان بینایی برای مشاهده رنج مردم این روستاها نیست.