20 هزار گونه گیاهی در پارکها و فضای سبز شهریار کاشته شد

رحیم اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سعی شده گونه های گیاهی کشت شده مقاوم و متناسب با آب و هوای شهرستان باشد تا ضمن صرف هزینه در راه درست ماندگاری بیشتری داشته باشد.

وی ادامه داد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته دراین معاونت تلاش می کنیم شهریار در آینده نزدیک به شهری سبز تبدیل شود و سرانه فضای سبز آن افزایش یابد.

اسدی عنوان کرد: هم اکنن پارک دانشجو در شهرک صدف، پارکهای وایین در فازهای 1 و 2 و پارک بزرگ 22 بهمن و چند پارک دیگر در شهریار احداث شده که بالغ بر 30 هکتار به فضای سبز شهریار افزوده است.

وی یادآور شد: همچنین با مشارکت شهروندان سالانه 40 هزار اصله نهال توسط مردم غرس می شود که این میزان افزون بر نهالهایی که معاونت خدمات شهری غرس می کند.

شهرستان 700 هزارنفری شهریار هم اکنون 26 پارک و بوستان دارد.