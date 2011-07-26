دیدار مقامات آمریکا و چین در هنک کنگ بر سر مساله هسته ای کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه چاینا دیلی چاپ چین ،"هیلاری کلینتون" و"دای بینگو" دیدار خود را تنها با بحث در مورد مسئله هسته ای کره شمالی و بدون طرح موضوعات مورد اختلاف آمریکا و چین از جمله تنش کنونی بین چین وهمسایگانش در دریای جنوبی چین و دیدار اخیر رئیس جمهور آمریکا با دالای لاما رهبر بوداییان تبت به پایان بردند.

بر اساس این گزارش این دو مقام بلند پایه آمریکا و چین با وجود چشم پوشی از طرح موضوعات مورد اختلاف یکدیگر دیدار خود را پرثمر و قدمی بزرگ در راه برقراری صلح و پایداری در منطقه آسیا اقیانوسیه عنوان کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین پس از دعوت باراک اوباما از دالای لاما به آمریکا و حضور این رهبر بودایی در کاخ سفید طی بیانیه ای گفته بود پکن با هر دیدار رسمی دالای لاما مخالف است و از کاخ سفید خواست از مداخله در امور داخلی چین و آسیب رساندن به مناسبات بین دو کشور پرهیز کند.

همچنین در پی بالا گرفتن تنش بین چین، ویتنام و فیلیپین برسر مالکیت بخش هایی از آبهای غنی از منابع طبیعی دریای چین جنوبی مانور نظامی مشترک آمریکا که به صورت جداگانه طی هفته های اخیر با ویتنام و فیلیپین انجام شد به شدت مورد انتقاد مقامات بلند پایه چین قرار گرفته بود.

هیلاری کلینتون روز پنج شنبه هفته گذشته جهت شرکت در چند اجلاس آسیایی وارد اندونزی شد و روز یکشنبه این کشور را به قصد هنگ کنگ ترک کرد.