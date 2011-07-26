زخمی بر پیکر تاریخ/ مسئولان حمام "باغ لله" را فراموش کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، باغ لله در گذشته باغ بزرگی بوده که متعلق به "خواجه اتابک بزقوش" از عرفا و سیاستمداران کرمان بوده و گرمابه ای هم که در این محله واقع شده نیز به دستور او ساخته شده است.

به گواه تاریخ، این حمام از قدیمی ‌ترین حمام‌های استان کرمان به شمار می ‌رود و با تبعیت از معماری سنتی این منطقه ساخته شده است اما با وجود این اهمیت تاریخی، در حال حاضر آنچه که از این حمام باقی مانده مخروبه ای است که پاتوق معتادان شده به جز این، بالا آمدن سطح آبهای زیرزمینی در این محدوده که جزو بافت تاریخی شهر کرمان است، مشکلات عدیده ای برای ساکنان این محل ایجاد کرده است.

حمام باغ لله از حمام گنجعلیخان زیباتر است

در این باره خبرنگار مهر با یکی از کسبه محله باغ لله به گفتگو نشست، وی که نمی خواهد نامی از او در گزارش آورده شود ضمن اعتراض شدید از وضعیت فعلی این حمام می گوید: به دلیل بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در این منطقه و جمع شدن فاضلاب در این حمام، چون آب راکد و گندیده ای وجود دارد بعید نیست که مالاریایی که می گویند ریشه کن شده مجددا از طریق پشه هایی که اطراف این آب جمع شده اند شیوع یابد.

وی می افزاید: در خصوص مشکلات بهداشتی و امنیتی که این گرمابه برای ساکنان محله ایجاد کرده از حدود 12 سال پیش به طور مداوم مسئله را با مسئولین درمیان گذاشته و پیگیری کرده ایم اما در پاسخ به ما تنها وعده می دهند.

این شهروند کرمانی اظهار می کند: میراث فرهنگی کرمان که مسئول این بناست نه خود برای مرمت و بازسازی آن کاری انجام می دهد و نه بنا را به شهرداری می دهد تا در ان ساخت و سازی انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه این حمام قدمت زیادی دارد می گوید: حدود 30 سال پیش بخش زنانه و مردانه آن مورد استفاده بوده است اما پس از انقلاب شهرداری این بنا را خریداری و حمام مردانه آن را به زورخانه تبدیل می کند.

این مغازه دار محله باغ لله ادامه می دهد: در آن زمان حمام زنانه فعال بوده که صبح ها برای زنان و عصرها برای مردان مورد استفاده قرار می گرفته است.

وی اظهار می کند: مدتی این حمام به حالت استیجاری دایر بود آبهای زیرسطحی که بالا آمد آنها حمام را تعطیل کردند و از آن زمان است که این بنا رو به خرابی می رود.

این شهروند در خصوص وضعیت مالکیت این اثرتاریخی هم می گوید: بر اساس آنچه که بنده اطلاع دارم یک دانگ آن وقف مسجد محله و پنج دانگ آن آزاد است که مالکان،‌ آن را به شهرداری فروخته اند.

این شهروند کرمانی اضافه می کند: درحال حاضر سند حمام مربوط به شهرداری اما درتصرف میراث فرهنگی است.

وی همچنین با بیان اینکه حمام باغ لله از حمام گنجعلیخان خیلی زیباتر و با ارزشتراست می گوید: علاوه بر این، این بنا مساحت خیلی زیادی هم دارد که اگر آن را احیا می کردند هم از لحاظ جذب توریست داخلی و خارجی برای استان عواید زیادی به دنبال داشت هم محله ما رونق پیدا می کرد.

وی با اشاره به اینکه حمام باغ لله خودش به تدریج در حال فرونشست کردن و پایین رفتن است تصریح می کند: اصلا درست نیست این اثر تاریخی به این شکل به حال خود رها شود.

کسی پاسخگو نیست

یکی دیگر از ساکنان محله باغ لله شهر کرمان با خبرنگار مهر به گفتگو نشست، زهرا سیاری که به گفته خودش48 سال است که در این محله اقامت دارد با اشاره به بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در این منطقه اظهار می کند: در تمام منازل مسکونی این منطقه کف خانه ها به طور کامل فرو نشست کرده است.

وی می گوید: در خصوص این مسئله با مسئولین میراث فرهنگی صحبت کرده ایم ما را به شهرداری ارجاع داده اند شهرداری هم می گوید باید مشکلتان را با شرکت آب و فاضلاب در میان بگذارید آب و فاضلاب هم ما را به شهرداری می فرستد.

وی با بیان اینکه کسی پاسخگوی ما نیست ادامه می دهد:‌ در شورای حل اختلاف به دلیل این مسئله شکایت کرده ایم که قرار گذاشته شده است همه در یک جلسه ای دور هم جمع شوند.

وی می افزاید: یک بار نماینده میراث شرکت نکرد بار دیگر هم آب و فاضلاب و خلاصه اینکه هنوز نتوانستیم جلسه ای با حضور همه برگزار کنیم.

ایجاد گودال عمیق وسط کوچه

سیاری در ادامه به وضعیت حمام اشاره و اظهار می کند: وسط حمام چاله بزرگی قرار دارد که آب درون آن جمع شده که این مسئله مشکلات بهداشتی فراوان ایجاد کرده است.

وی بیان می کند: همچنین قسمت میانی کوچه به اندازه یک حفره عمیق هر از چند گاهی یک بار فرو می رود که شهرداری می آید و آن را پر می کند.

وی می گوید: در خصوص این مسئله هم با شهرداری صحبت کردیم و گفتیم اگر یکی از اهالی محل و یا یک وسیله نقلیه در این محدوده در حال تردد باشد و همان لحظه زمین نشست کند چه باید کرد؟

وی اظهار می کند: در پاسخ به ما اعلام شد که این همه در زلزله ها زیر آوار می مانند مگر چه اتفاقی می افتد؟

استفاده از آجرهای حمام باغ لله برای بنایی دیگر

این شهروند کرمانی ادامه می دهد: هر از چند گاهی میراث فرهنگی می آید و بخش هایی از حمام را به اصطلاح مرمت می کند اما دوباره آن را رها می کنند .

سرقت در محله بسیار زیاد شده است/ مردم خانه ها را به افاغنه اجاره می دهند و می روند

وی به امنیت محله هم اشاره و اظهار می کند: این حمام پاتوق معتادان و ولگردان شده است حتی چند وقت پیش گروهی از دانشجویان دختر که برای تحقیق به این حمام مراجعه کرده بودند با مشکل مواجه شدند.

سیاری همچنین می گوید: با وضعیتی که محله دارد بسیاری از ساکنان از روی اجبار، خانه های خود را به اجاره افاغنه داده و رفته اند.

وی اظهار می کند: از وقتی هم افاغنه به این محل آمده اند امنیت این منطقه به طور کلی از بین رفته و آمار سرقت هم بالا رفته است.

آبهای زیرزمینی خانه های مردم را هم تخریب می کند/ افزیش حشرات موذی

خبرنگار مهر با یکی دیگر از اهالی محله باغ لله شهر کرمان هم گفتگو کرد، محمود دامادی که 40 سال است در این محله سکونت دارد هم می گوید: آب زیرسطحی بالا آمده و خانه های مردم این محله در حال تخریب است.

او با بیان اینکه حمام باغ لله محل امنی برای تجمع معتادان شده می افزاید: حشرات موذی و حیوانات مختلف هم اینجا زیاد شده اند حتی صدایی شبیه صدای روباه هم شبها از داخل این حمام شنیده می شود!

وی تصریح می کند: با پیگیری هایی که ما انجام داده ایم شهرداری برای ساماندهی این حمام آمادگی خود را اعلام کرده است اما مسئولان مربوطه اجازه همکاری نمی دهند.

وی ادامه می دهد: حتی شنیدم که اخیرا برای مرمت این حمام بودجه ای هم اختصاص یافته که با این وجود هم اقدامی صورت نمی گیرد.

دامادی تصریح می کند: تنها با زهکشی آب داخل این بنا می توانند تا حدودی مشکل را حل کنند که همین کار را نیز انجام نمی دهند.

وی بیان می دارد: مدستگاههای مربوطه طلبکار ساکنان این محله است و به ما می گوید فاضلاب خانه هایتان به داخل بنای ما آمده و موجب تخریب آن می شود در عوض وقتی می گوییم این اثرتاریخی برای ما مشکلاتی ایجاد کرده می گویند این حمام مال ما نیست!

به جای آباد کردن بیابانها، اینجا را آباد کنند

این شهروند کرمانی ادامه می دهد: به جای آباد کردن بیابانها بیایند اینجا را آباد کنند که هم به مرکز شهرنزدیک است و هم اینکه اثر تاریخی بسیار ارزشمندی را در خود جای داده است.

توریستهای خارجی تصور می کنند این بنا در جنگ بمباران شده است

وی از بازدید گردشگران خارجی از این منطقه هم خبر داده و می گوید: حتی چندی پیش یک توریست آلمانی بعد از بازدید از حمام گمان می کرد که این بنا در اثر بمباران زمان جنگ توسط صدام به این روز درآمده است!

وی تصریح می کند: منطقه ما منطقه ای فراموش شده است و به هیچ وجه امنیت ندارد.

این شهروند می گوید: خیابان ما حتی پیاده رو هم ندارد با این وضعیت مردم خانه ها را خالی کرده اند و دارند از اینجا می روند.

وی افزود: ما محله مان را دوست داریم اینجا زادگاهمان است اگر ما هم بخواهیم برویم پدربزرگ ها و مادربزرگ ها که سالهای سال اینجه زندگی کرده اند حاضر نیسند این محله را ترک کنند.