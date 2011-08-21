بوکسورهای قمی در مسابقات نوجوانان کشور شرکت نکردند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، بر اساس اعلام فدراسیون بوکس کشورمان، سه تیم قم، خراسان شمالی و جنوبی در مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان ایران غایب هستند و این در حالی است که وزن‌کشی این رقابت‌ها از امروز به میزبانی گرگان آغاز شده است که استان‌های قم، خراسان شمالی و جنوبی بوکسورهایشان را اعزام نکرده‌اند، اما 29 استان دیگر در این دوره حضور دارند.



رقابت مدعیان در حضور رئیس فدراسیون بوکس



همچنین از عصر امروز این مسابقات با حضور 155 بوکسور آغاز به کار می‌کند و قرار است احمدناطق نوری، رئیس فدراسیون بوکس در مراسم افتتاحیه این پیکارها شرکت کند، ضمن اینکه همایون اردلان دبیر فدراسیون و میرفخرایی رئیس کمیته داوران از اعضای هیئت ژوری هستند و نکته مهم این است که اعضای تیم ملی بوکس نوجوانان نیز در این مسابقات حضور دارند.



دعوت برترین ها به اردوی تیم ملی بوکس نوجوانان



این در حالی است که پیکارهای رده سنی نوجوانان بوکس قهرمانی کشور حکم انتخابی تیم ملی برای اعزام به رقابت‌های برون‌مرزی را دارد و مدعیان قهرمانی از دیگر استان های کشور در پیکارهای بوکس قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور و انتخابی تیم ملی حضور یافته اند، ضمن اینکه در پایان این مسابقات نفرات برتر به اردوی تیم ملی بوکس نوجوانان کشورمان دعوت خواهند شد.



غیبت بوکسورهای قمی در مسابقات قهرمانی کشور



غیبت بوکسورهای قمی در مسابقات قهرمانی کشور در حالی اتفاق می افتد که بعد از موفقیتی که بوکسورهای رده سنی نونهالان در فروردین ماه گذشته کسب کردند، انتظار این بود که قم در رده سنی نوجوانان نیز با حضور در مسابقات، موفق به کسب مقام شود.



بوکس رشته ای نیازمند سرمایه گذاری مناسب



بوکس رشته‌ای است که می‌توان با سرمایه‌گذاری بیشتر و بهتر بر روی آن، در میادین مختلف کشوری و بین‌المللی برای استان قم انتظار کسب افتخارات قابل توجهی را داشت اتفاقی که با درخشش سیدعلی‌اکبر حسینی فرد قهرمان ارزنده بوکس قم در سال‌های اخیر رخ داده‌ اما در این میان حمایت از قهرمان نیز شرط مهمی محسوب می شود.



این دوره از رقابت‌های انتخابی تیم ملی بوکس نوجوانان کشور از نظر حضور تیم‌های مطرح، کیفیت قابل توجهی خواهد داشت و حضور برترین‌های بوکس کشورمان نیز سبب می‌شود شاهد رقابت‌های جذاب و سطح فنی و کیفی بالاتری در این دوره باشیم اما این رقابت ها در حالی برگزار می شود که خبری از بوکسورهای نوجوان قم در مصاف با حریفان نیست.



پیگیری خبرنگار مهر



رئیس هیئت بوکس استان قم در پاسخ به پیگیری خبرنگار مهر در خصوص عدم اعزام تیم بوکس نوجوانان قم به پیکارهای قهرمانی کشور، تصریح کرد: مشکل خاصی وجود نداشت و تنها به دلیل اینکه نفر آماده‌ای برای اعزام به این رقابت‌ها نداشتیم، اعزامی صورت نگرفت.



محمد جعفری تصریح کرد: تنها یک نفر برای اعزام به پیکارهای قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان کشور داشتیم که این نفر را در کنار اعضای تیم جوانان به اردوی آماده سازی فرستادیم تا تیمی قوی و آماده را برای کسب افتخار به مصاف حریفان بفرستیم.

