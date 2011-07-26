به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمزه‌زاده مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان کتابخانه‌های سراسر کشور گفت: از چندی پیش طرح تاسیس رادیو کتاب در این مجمع، مطرح و بررسی شد و اکنون تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر ایجاد حرکتی جدید و فراگیر برای ترویج کتاب و کتابخوانی، چراغ راه ما در این مسیر خواهد بود.

حمزه‌زاده افزود: از ظرفیت اعضای مجمع ناشران انقلاب اسلامی در تامین محتوای رادیو کتاب استفاده می‌کنیم. در واقع رادیو کتاب دریچه تازه‌ای رو به فرهنگ است که بازوی رسانه‌یی فعالان تولید، توزیع و نشر کتاب خواهد بود.

مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی تصریح رهبر معظم انقلاب بر لزوم ترویج کتاب‌های خوب و سالم و جلوگیری از تغذیه معنوی ناسالم را نشان‌دهنده ظرافت و حساسیت فعالیت در عرصه تبلیغ کتاب دانست و گفت: امیدواریم با راه‌اندازی رادیو کتاب بخشی از دغدغه ایشان با حرکت فعالان انقلابی حوزه نشر بر طرف شود.

حمزه‌زاده با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌ گرفته با سازمان صداوسیما برای افتتاح رادیو کتاب گفت: مسئولان این سازمان از طرح مجمع ناشران انقلاب اسلامی بسیار استقبال کردند و امیدواریم به زودی شاهد افتتاح این رادیو باشیم.