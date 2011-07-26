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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۱۴

ایران عضو انجمن بین‌المللی آب می‌شود

لایحه عضویت ایران در انجمن بین‌المللی آب به منظور بهره گیری در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه عضویت ایران در انجمن بین‌المللی آب که بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هیئت وزیران به تصویب رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور گسترش حضور فعال ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی و بهره گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه ای و بین المللی در راستای اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی، لایحه عضویت ایران در انجمن بین‌المللی آب برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می شود در" انجمن بین‌المللی آب" عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند.

تعیین و تغییر دستگاه اجرای طرف عضویت بر عهده دولت است. انجمن بین المللی آب یک انجمن علمی است که بیش از 130 کشور جهان در آن عضو هستند.
 

کد مطلب 1367572

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