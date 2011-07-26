سناریوی جدید آلمان و آل سعود علیه ایران/ تجهیز ریاض با چراغ سبز غرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "اینترپرس سرویس"، کارشناسان دیپلماتیک و نظامی اعلام کردند دولت آلمان با بررسی طرح تحویل تانک های مسلح به عربستان سعودی نه تنها در پی سرکوب تظاهرات های مردمی بلکه در پی گسترش قابلیت های نظامی این کشور در صورت وقوع جنگ علیه ایران است.

بر این اساس تصمیم دولت آلمان برای تحویل 200 تانک "لئوپارد 2" به عربستان سعودی به ارزش 1.8 میلیارد یورو موجی از انتقادها را از سوی رهبران مخالفین، تحلیلگران و گروههای حقوق بشری به همراه داشته است.

به نوشته اینترپرس سرویس، دولت آلمان دلیل اصلی فروش تانک های لئوپارد به عربستان سعودی را موافقت آمریکا و رژیم صهیونیستی با عقد این قرارداد اعلام کرده است.

از سوی دیگر رهبران مخالفین عربستان سعودی، تحلیلگران، گروههای حقوق بشر و کارشناسان دیپلماتیک و نظامی بر این باورند که رژیم آل سعود از این تانک ها برای سرکوب تظاهرات مردمی که خواهان تحقق دموکراسی در کشور هستند، استفاده نمی کند بلکه از تانک های لئوپارد درهر نوع اقدام احتمالی علیه ایران استفاده می کند.

"جوزف جوفه" از تحلیلگران آلمانی نشریه دی سایت که ارتباط نزدیکی را با دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد، می گوید: عربستان با خرید تانک های آلمانی حامل یک پیام به کشورهای منطقه است و آن بازدارندگی قوای نظامی است.

وی در ادامه با اشاره به تحویل 36 تانک لئوپارد 2 به قطر در سال 2009 گفت: دیگر دولت های غربی به خصوص آمریکا، انگلیس و فرانسه دهها سال است که به گسترش زرادخانه های نظامی عربستان سعودی کمک کرده اند.

فروش جنگ افزار به عربستان سعودی در حالی صورت می گیرد که طبق نظرسنجی موسسه تحقیقاتی فورسا حدود 73 درصد از آلمانی ها با فروش تانکهای مدل لئوپارد به دولت عربستان مخالف اند.

گفتنی است طرح فروش تانکهای مدل لئوپارد که پیشرفته ترین ماشین جنگی آلمان به شمار می رود انتقادهای شدیدی را متوجه برلین کرده است. مخالفان این اقدام آن را مغایر با سیاستهای نظامی برلین پس از جنگ جهانی دوم می دانند.