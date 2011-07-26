درختان خیابانهای فرعی مشهد در معرض خشک شدن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادق زاده با اشاره به اینکه همه ساله با اوج گیری گرما در فصل تابستان درختان سطح شهر به ویژه آنهایی که در خیابان های فرعی قرار گرفته اند با معضل خشک شدن و خزان زدگی مواجه می شوند، افزود: در سال جاری این امر بدلیل گرمای بیش از حد هوا شدت یافته است.

وی در ادامه نقش شهروندان را در حل این مشکل بسیار مهم توصیف کرد و اظهار داشت: شهروندان می توانند با چهار مرحله آبیاری اصولی درختان منازل و پیاده روهای خود را به صورت چند ساعت و قطره ای به گونه ای که 100تا 150 لیتر آب وارد بافت خاک شود، درختان را از خطر خزان زدگی حفظ کنند.

صادق زاده تاکید کرد: با این روش آبیاری با مصرف 1.5 تا دو متر مکعب آب در سال در ساعات مناسب آبیاری که بین 17 تا 10 صبح است، آب مورد نیاز درختان را به بافت خاک تزریق کرد.

وی با اشاره به اینکه این معضل گریبانگیر خیابانهای اصلی شهر نیز شده است، گفت: آبیاری درختان توسط عوامل پیمانکاری صورت می گیرد، اما متاسفانه این آبیاری از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده و تنها به عمق 10 تا 15 سانتیمتری زمین نفوذ و یا تبخیر می شود.

صادق زاده از افزایش عوامل نظارتی بر پیمانکاران آبیاری خبر داد و اظهار داشت: سعی شده است با نظارت بیشتر بر پیمانکاران بازه زمانی آبیاری را کوتاه و کیفی تر کرد تا آبیاری با حجم بیشتر و ماندگاری بالاتر در زمین صورت گیرد.

وی در ادامه هزینه جایگزینی یک درخت را بسیار بالا توصیف کرد و افزود: علاوه برآن به دلیل تغییرات اقلیمی، آب و هوایی و زیست محیطی ایجاد شده در مدتی مشابه نمی توان به درختی با کارآیی زیستی مشابه درخت خشک شده به دست آورد.