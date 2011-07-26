به گزارش خبرگزاری مهر، 2 اثر «التفهیم لاوایل صناعه التنجیم» از ابوریحان بیرونی و «مجموعه پنج گنج» از نظامی شنبه 8 مرداد در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و در دفتر ثبت حافظه جهانی یونسکو ثبت می‌شود.



این مراسم به همت کمیته ملی حافظه جهانی با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، کمیسیون ملی یونسکو، کتابخانه موزه مرکز اسناد مجلس، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با عنوان آیین نکوداشت ثبت جهانی دو میراث مستند ایران برپا می‌شود.



در این مراسم همچنین از شخصیت‌های صاحب نام فرهنگی، ادبی و پژوهشی کشور برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آمده است.

محمد باقری با عنوان «التفهیم و نقش بیرونی در گسترش دانش نجوم» سخن خواهد گفت و بهروز ثروتیان نیز درباره «اهمیت پنج گنج نظامی و جایگاه آن در میان آثار ادبی کهن» سخن می‌گوید.



مراسم نکوداشت ثبت دو اثر گرانقدر ایرانی از ساعت 10 صبح تا 12 روز شنبه 8 مرداد ماه در مرکز همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران واقع در بزرگراه حقانی ـ کتابخانه ملی برپا خواهد شد.