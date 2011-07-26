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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۹

تیم پارسیان قهرمان مسابقات فوتبال نوجوانان ورامین شد

تیم پارسیان قهرمان مسابقات فوتبال نوجوانان ورامین شد

ورامین - خبرگزاری مهر: تیم پارسیان قهرمان مسابقات فوتبال نوجوانان شهرستان ورامین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری مسابقات فوتبال رده نوجوانان شهرستان ورامین که با شرکت هفتتیم برگزار شد، تیم فوتبال پارسیان با کسب ۱۸امتیاز قهرمان این دوره از مسابقات شد.

تیمهای شهید فتحی  با ۱۲و تیم  پویا با ۱۰امتیاز رده های دوم و سوم را کسب کردند.

مسابقات فوتسال جام رمضان برگزار می شود

همچنین مسابقات فوتسال جام رمضان نیز زیر نظر هیئت فوتبال ورامین برگزار می شود و به تیمهای اول تا سوم جوایزی اهدا خواهد شد.

تیم قهرمان مسابقات جام رمضان به عنوان نماینده شهرستان ورامین به مسابقات فوتسال توابع استان تهران معرفی می شود.

کد مطلب 1367582

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