حرکت اصولگرایان کرمان به سمت چهره های جدید/ توجه به رویش ها

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی تنور این انتخابات در کرمان هر روز داغ تر می شود و اسامی چهره های جدیدی برای شرکت در این انتخابات مطرح می شود و در این میان شورای هماهنگی اصولگرایان کرمان نیز سیاست خود را بر معرفی چهره های جدید و خوشنام قرار داده است به طوریکه حجت الاسلام مهدی رضایی، سخنگوی شورای اصولگرایان استان کرمان در این خصوص در آخرین اظهار نظر خود گفته است که این شورا در حال بررسی کاندیداهای مورد نظر خود در استان کرمان است.

رضایی افزود: بحث انتخابات به عنوان یک بحث جدی مطرح است و شورا بدون دخالت، با سیاستگذاری، نظارت و رفع اختلافات به این مهم می پردازد.

سخنگوی شورای هماهنگی اصولگرایان کرمان از فعالیت دو ماه کمیته ویژه در شهر کرمان و شهرستانها خبر داد و گفت: در این کمیته کلیه مسائل مربوط به انتخابات با دقت بررسی می شود.

وی ادامه داد: هدف ما کسب ده کرسی مجلس شورای اسلامی در استان کرمان است و در این راستا رویکردمان عدم تمرکز بر روی چهره های مطرح و رسیدن به چهره های گمنام و خوشنام است.

وی گفت: در حوزه کرمان و راور شناسایی افراد شروع شده است و در حال بررسی بیشتر هستیم و اسامی همچون حجت الاسلام سید صمصام الدین قوامی از مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، حجت الاسلام سید رضا موسوی از مدرسین جوان حوزۀ علمیۀ قم، دکتر حسین مهرالحسنی، دکتر معافی، دکتر زاهدی، حسین خاکساری، غلامرضا کرمی، خانم دکتر نامجو، خانم دکتر ثانی، و خانم دکتر رزازی و تعداد دیگری که بعدها اعلام می شوند مطرح هستند.

رضایی یکی از سیاست ها را پس از تشکیل کمیتۀ استان، عدم دخالت مرکز استان در تعیین کاندیداهای شهرستان ها برشمرد و افزود: در شورای مرکزی فقط هدایت فکری انجام می گیرد و چارچوب، شاخص ها و معیارها مشخص می شود و همچنین اگر جایی اختلاف به وجود بیاید، به عنوان یک رسالت برای رفع آن اقدام خواهیم کرد.

رضایی اضافه کرد: در کمیتۀ ویژه 12 شاخص برای انتخاب کاندیداها اعلام شده و به شوراهای شهرستان ها نیز ابلاغ شده و 20 موضوع برای ورود به انتخابات در دستور کار داریم و با تعریف یک استراتژی، رویش ها در جریان اصولگرایی به طور جدی مورد توجه قرار می گیرد.

تعیین زمان بندی و جمع بندی ساز و کار ورود به انتخابات و تقویم اجرایی و تعیین شاخص ها از جمله مواردی است که به گفتۀ رضایی اعلام خواهد شد.