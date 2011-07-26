رئیس جمهور جدید ویتنام معرفی شد/ مرد شماره دو حزب کمونیست در مسند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی ویتنام (ونا)، تان سانگ ۶۲ ساله به عنوان تنها نامزد این انتخابات با کسب ۹۷ درصد از ۴۹۶ رای داده شده به جای "انگوین مین تریئت" رئیس جمهور پیشین ویتنام بر مسند ریاست جمهوری نشست.

سانگ که پیش از این یکی از شهرداران ویتنام بود از سال ۲۰۰۶ به این سو به عنوان مرد شماره دو حزب کمونیست ویتنام نقش پر رنگی در اداره و رهبری این حزب ایفا کرده است.

نظام تک حزبی ویتنام اجازه تشکیل و فعالیت احزاب جدید را در این کشور نداده و با افرادی که خواستار نظام چند حزبی هستند به شدت برخورد می کند.

در ویتنام نقش رئیس جمهور صرفا تشریفاتی است و نخست وزیر اداره کننده امور کشور محسوب می شود.