ایجاد دانشگاه علمی کاربردی توسط فنی حرفه ای کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمیل احمدی شامگاه دوشنبه در همایش مهارت و فناوری گفت: در راستای سیاست های سازمان آموزش نظام جامع ملی مهارت فناوری، دانشگاه علمی کاربردی فنی و حرفه ای در استان کردستان بصورت پودمانی در دو رشته ناپیوسته کاردانی افتتاح خواهد شد.

وی افزود: با ایجاد دانشگاه علمی - کاربردی فنی و حرفه ای امکان ارائه مدرک معتبر دانشگاهی فراهم و افراد می توانند در کنار یادگرفتن تخصصی کارها زمینه های لازم برای ارتقاء سطح تحصیلات دانشگاهی خود را نیز فراهم کنند.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم توجه بیشتر به آموزش مشاغل خانگی بیان کرد: توسعه مشاغل خانگی در استان یکی از اولویتهای آتی اداره کل فنی و حرفه ای کردستان است که این مهم کمک زیادی به ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در این استان خواهد کرد.

احمدی با اشاره به برگزاری مسابقات ملی مهارت استان کردستان در هفته مهارت و فناوری گفت: 433 نفر از شهرستانهای استان کردستان در هشت رشته در این مسابقات شرکت کردند که از این جمع 9 نفر به مرحله استانی راه پیدا کردند و در نهایت رامین الماسی نیز یکی از حرفه آموزان استان کردستان است که به اردوی تیم ملی راه یافته است.

در این همایش که با حضور حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در استان کرستان و مسئولان و خانواده های کارکنان اداره کل فنی و حرفه ای برگزار شد و با اجرای موسیقی و نمایش و تجلیل از هنرآموزان برتر استان کردستان به پایان رسید.