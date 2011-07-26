نقش مادران در افزایش توانایی یادگیری ریاضی در کودکان دختر

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه بلونیا با انجام تحقیقاتی بر روی 124 کودک دختر بین 5 تا 7 سال دریافتند زمانی که مادر فرزند دختر خود را متقاعد کند که دختران می توانند در یادگیری ریاضی برابر و یا حتی بهتر از پسران باشند توانایی کودک در دروس ریاضی افزایش می یابد.

برپایه این تحقیقات، نمرات ریاضی دخترانی که مادر آنها معتقد بود پسران در درس ریاضی بهتر از دختران هستند 15 درصد کمتر از دخترانی بود که مادر آنها چنین اعتقادی نداشت.

این پژوهشگران در این خصوص اظهار داشتند: "بسیار شگفت انگیز است که در 5 سالگی دختران به صورت ناخودآگاه می توانند تا این حد نسبت به تصویر قالبی وابسته به جنس شرطی باشند."

شگفتی این دانشمندان زمانی بیشتر شد که این شرطی شدگی تنها زمانی فعال می شود که قبل از تست ریاضی از کودکان خواسته شود که چهره یک دختر را نقاشی کنند.

به گزارش آنسا، در این آزمایش از دختر بچه ها یک تست ریاضی گرفته شد. قبل از تست از آنها خواسته شد که یک داستان را که شخصیت اول آن به شدت زنانه باشد تعریف و همزمان تصویر چهره این شخصیت را نقاشی کنند.

به موازات ین تست، از والدین خواسته شد که به سئوالات پرسشنامه ای پاسخ دهند. مهمترین سئوالات این پرسشنامه عبارت بود از:

"آیا پسرها معمولاً در ریاضی قویتر از دخترها هستند؟ و "آیا دخترها معمولاً در دروس هنری و زبان قویتر از ریاضی هستند؟"

نتایج این پرسشنامه نشان داد که هرچند به طور متوسط والدین تصویر قالبی وابسته به جنس را رد کردند اما در حدود یک سوم آنها به این تصویر قالبی اعتقاد داشتند.

در مرحله بعد، محققان از کودکان دختر تست ریاضی گرفتند و دریافتند که بازده کودکانی که تصویر قالبی جنسیتی در مادران آنها قویتر و به نفع پسران بود 15 درصد از کمتر از کودکانی بود که مادر آنها با قطعیت تبعیض جنسیتی را در میان فرزندان دختر و پسر خود رد می کند.

این درحالی است که عقیده پدران در خصوص این تصویر قالبی تاثیری در بازده ریاضی کودکان نداشت.

این دانشمندان از این بررسیها نتیجه گرفتند: مادرانی که در تواناییهای یادگیری میان دختر و پسر خود فرق می گذارند موجب می شوند که کودک دختر به صورت ناخودآگاه ترس اشتباه حل کردن مسائل ریاضی را داشته باشد. این ترس موجب استرس کودکان و در نتیجه کاهش توانایی یادگیری آنها می شود.