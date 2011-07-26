آرامش موجب تحکیم بنیاد خانواده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مومن صبح سه شنبه در نشست جمعیت بانوان فرهیخته و فعال حجاب، عدم تربیت درست دینی را از مشکلات اساسی دانست و تصریح کرد: آغاز تربیت صحیح باید از خانه و خانواده شروع شود.

وی با بیان اهمیت و ضرورت حفظ حجاب در حراست از حریم خانه و خانواده و تاثیر آن در استحکام و استواری جامعه به نقش اساسی خانواده در تربیت صحیح فرزندان اشاره کرد.

این استاد دانشگاه یکی از مشکلات جامعه را کم صبر بودن فرزندان و آسیب پذیر بودن آنها اعلام کرد.

وی افزود: انسان با رعایت پوشش آرامش خود و دیگران را حفظ می کند و یکی از عوامل سلب آرامش عدم پوشش های لازم است.

در ادامه این نشست پیشنهاداتی از قبیل افزایش مشارکت زنان و دختران در عرصه خانواده و اجتماع، تقویت ایمان و اعتقاد در بانوان و جوانان، شناساندن الگو والای دینی به آنان، هجوم فرهنگی بر ضد فرهنگ غرب از طریق رسانه های جمعی و دیگر امکانات فرهنگی، تحکیم بنیان خانواده با آموزشهای قبل و بعد از ازدواج، استفاده از الگوهای بومی و سنتی و توسعه فرهنگ دینی، تربیت و تزکیه نفوس و ارضاء و اشباع هوسها و غرائز از راههای صحیح و معقول اسلامی در بین حاضرین مطرح و تبادل نظر شد.