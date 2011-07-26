به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین‌اجتماعی که به هر نحوی حق‌بیمه خود را به این صندوق پرداخت می‌نمایند، می‌توانند با ارائه تقاضا و پرداخت حق‌بیمه متعلقه از مزایای سوابق مورد نظر بهره‌مند شوند.

بر همین اساس میزان حق‌بیمه متعلقه برابر خواهد بود با 30 درصد میانگین حقوق و مزایای ماهانه مشمول کسر حق‌بیمه ظرف آخرین 2 سال قبل از تقاضا ضربدر مدت خدمت‌سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه.

این افراد درصورتی واجد شرایط پذیرش می‌باشند که در زمان ارائه تقاضا بیمه‌پرداز صندوق تأمین‌اجتماعی بوده و دارای حداقل 2 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه نزد این صندوق باشند.

حق‌بیمه‌های محاسبه شده به ترتیب 30/7 توسط بیمه‌شده و 30/23 توسط دولت پرداخت خواهد شد.

اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه که دارای تاریخ شروع و پایان خدمت باشد و اصل گواهی حضور داوطلبانه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله مدارک موردنیاز جهت احتساب مدت خدمت سربازی به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی به شمار می‌آید.

مهلت پرداخت حق‌بیمه سهم بیمه‌شده برای مشمولین موردنظر حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم اعلامیه بدهی مربوطه خواهد بود.