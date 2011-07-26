دستگاههای زباله سوز جدید به زودی وارد پایتخت می شوند

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستگاههای زباله سوز جدید به زودی از چین وارد پایتخت می شوند و در دو منطقه شمال و جنوب تهران نصب خواهند شد.

وی افزود: با نصب این دستگاهها، زباله های بیمارستانی و عفونی به صورت اصولی امحاء می شوند و دیگر مشکل دفاع زباله ها به شیوه سنتی را نخواهیم داشت.

این مسئول عنوان کرد: با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست کل کشور، قرارداد خرید دستگاه های زباله سوز با یکی از کارخانه های کشور چین بسته شده و این دستگاه ها به زودی وارد کشور می شوند.

وی افزود: متأسفانه مسئولان شهرداری تهران از مدتها پیش، بارها بر جمع آوری مرکز دفن زباله در کهریزک تأکید کرده و حتی قول هایی هم می دهند، اما پس از مدتی دفن غیر اصولی ادامه یافته و اوضاع به روال سابق پیش می رود.

شهرداری تهران اهالی کهریزک را از معضل دفن زباله نجات دهد

محمودی بیان داشت: امید است شهرداری تهران اهالی کهریزک را از معضل دفن زباله نجات دهد و به قول خود عمل کند، چراکه دفن زباله های تهران در حال حاضر معضلات بزرگی را برای ساکنان این منطقه به وجود آورده است.

وی ادامه داد: رفت و آمد کامیونهای حمل زباله، آسایش را از اهالی کهریزک سلب کرده است و شیرابه ها نیز به مرور زمان دریاچه ای را به وجود آورده است که مملو از میکروبها و بیماریهای مختلف است و سلامت اهالی آن را به خطر انداخته است.

معاون استاندار تهران گفت: متأسفانه حتی اگر امروز هم شهرداری تهران برای برطرف کردن دفن زباله در کهریزک اقدام کند، مردم این منطقه همچنان باید عواقب خطرناک زیست محیطی را تحمل کنند.