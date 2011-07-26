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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۳۳

محمودی به مهر خبر داد:

دستگاههای زباله سوز جدید به زودی وارد پایتخت می شوند

دستگاههای زباله سوز جدید به زودی وارد پایتخت می شوند

تهران - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار تهران از وارد شدن دستگاههای زباله سوز جدید در پایتخت خبر داد.

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستگاههای زباله سوز جدید به زودی از چین وارد پایتخت می شوند و در دو منطقه شمال و جنوب تهران نصب خواهند شد.

وی افزود: با نصب این دستگاهها، زباله های بیمارستانی و عفونی به صورت اصولی امحاء می شوند و دیگر مشکل دفاع زباله ها به شیوه سنتی را نخواهیم داشت.

این مسئول عنوان کرد: با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست کل کشور، قرارداد خرید دستگاه های زباله سوز با یکی از کارخانه های کشور چین بسته شده و این دستگاه ها به زودی وارد کشور می شوند.

وی افزود: متأسفانه مسئولان شهرداری تهران از مدتها پیش، بارها بر جمع آوری مرکز دفن زباله در کهریزک تأکید کرده و حتی قول هایی هم می دهند، اما پس از مدتی دفن غیر اصولی ادامه یافته و اوضاع به روال سابق پیش می رود.

شهرداری تهران اهالی کهریزک را از معضل دفن زباله نجات دهد

محمودی بیان داشت: امید است شهرداری تهران اهالی کهریزک را از معضل دفن زباله نجات دهد و به قول خود عمل کند، چراکه دفن زباله های تهران در حال حاضر معضلات بزرگی را برای ساکنان این منطقه به وجود آورده است.

وی ادامه داد: رفت و آمد کامیونهای حمل زباله، آسایش را از اهالی کهریزک سلب کرده است و شیرابه ها نیز به مرور زمان دریاچه ای را به وجود آورده است که مملو از میکروبها و بیماریهای مختلف است و سلامت اهالی آن را به خطر انداخته است.

معاون استاندار تهران گفت: متأسفانه حتی اگر امروز هم شهرداری تهران برای برطرف کردن دفن زباله در کهریزک اقدام کند، مردم این منطقه همچنان باید عواقب خطرناک زیست محیطی را تحمل کنند.

کد مطلب 1367595

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