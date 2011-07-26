تفسیر غلط حکمرانان از اسلام دلیل ناآرامی در کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، نخست وزیر اسبق مالزی در وب سایت شخصی خود در پاسخ به تحلیلگرانی که با شکست حکومت ها در کشورهای مسلمان اسلام را مورد سرزنش قرار می دهند، نوشت: پس از گذشت 1400 سال از ارایه آموزهای اصلی اسلام توسط پیامبر اسلام (ص) تفاسیر بسیاری از دولتمردان کشورهای اسلامی با آموزه های اصلی بسیار متفاوت است.

وی با بیان اینکه بسیاری از برداشت ها و تفاسیر از دین اسلام با اهداف سیاسی ارایه می شود، افزود: سرزنش باید برای کسانی باشد که با تفاسیر خود از سلام شکافهای بزرگی را در جهان اسلام ایجاد کرده اند.

ماهاتیر محمد در عین حال اظهار داشت: این مشکلات تنها مختص دین اسلام نیست و در طول تاریخ تفاوت در تفسیر در مسیحیت نیز باعث بروز خشونت ها و جنگ های متعددی شده است.

وی تاکید کرد: اگرمسلمانان به دنبال آموزه های واقعی اسلام که در قرآن و احادیث تایید شده آمده باشند، قادر خواهند بود کشورهای خود را به خوبی اداره کنند.



