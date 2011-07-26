  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

ماهاتیر محمد:

تفسیر غلط حکمرانان از اسلام دلیل ناآرامی در کشورهای اسلامی است

تفسیر غلط حکمرانان از اسلام دلیل ناآرامی در کشورهای اسلامی است

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: ماهاتیر محمد مشکلات و ناآرامی های اخیر در برخی از کشورهای اسلامی را نه به دلیل اسلامی بودن آن کشورها بلکه ناشی از تفسیر غلط حکمرانان از اسلام دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، نخست وزیر اسبق مالزی در وب سایت شخصی خود در پاسخ به تحلیلگرانی که با شکست حکومت ها در کشورهای مسلمان اسلام را مورد سرزنش قرار می دهند، نوشت: پس از گذشت 1400 سال از ارایه آموزهای اصلی اسلام توسط پیامبر اسلام (ص) تفاسیر بسیاری از دولتمردان کشورهای اسلامی با آموزه های اصلی بسیار متفاوت است.

وی با بیان اینکه بسیاری از برداشت ها و تفاسیر از دین اسلام با اهداف سیاسی ارایه می شود، افزود: سرزنش باید برای کسانی باشد که با تفاسیر خود از سلام شکافهای بزرگی را در جهان اسلام ایجاد کرده اند.
 
ماهاتیر محمد در عین حال اظهار داشت: این مشکلات تنها مختص دین اسلام نیست و در طول تاریخ تفاوت در تفسیر در مسیحیت نیز باعث بروز خشونت ها و جنگ های متعددی شده است.
 
وی تاکید کرد: اگرمسلمانان به دنبال آموزه های واقعی اسلام که در قرآن و احادیث تایید شده آمده باشند، قادر خواهند بود کشورهای خود را به خوبی اداره کنند.

 
کد مطلب 1367597

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها