دکتر ایروان مسعودی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: قانون برنامه پنجم بر این موضوع تاکید دارد که بیمه های درمانی در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام شوند و سازمان بیمه سلامت تشکیل شود.

وی افزود: بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه ، بیمه های درمانی در سازمان بیمه خدمات درمانی تجمیع می شوند و اساسنامه آن باید به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در هیئت وزیران تصویب شود. لذا، این موضوع نیاز به بازگشت مجدد به مجلس ندارد.

معاون امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با تشکیل شورای عالی سلامت، گفت: ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات شورای عالی بیمه سلامت باید طبق لایحه ای که از سوی دولت تهیه می شود، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.