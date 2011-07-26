صفار هرندی: در زمان وزارتم موافق توقیف خبرگزاری فارس نبودم

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 10 صبح امروز سهشنبه 4 مرداد در تالار سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل خبرگزاری فارس برگزار شد که حمیدرضا مقدمفر پس از حدود سه و نیم سال فعالیت در خبرگزاری فارس به عنوان مدیرعامل، جای خود را به سیدنظامالدین موسوی مدیرمسئول روزنامه «جوان» داد.
در این مراسم محمدحسین صفارهرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی گفت: حمیدرضا مقدمفر مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس، فردی با انگیزههای پاک است که عملی مجاهدانه و خردمندانه در این رسانه انجام داد. البته وقتی قرار بود آقای فضائلی از فارس برود، به دلیل اینکه آن زمان شناخت کاملی از آقای مقدمفر نداشتم، نگران این بودم که چه اتفاقی برای فارس میافتد، ولی گذر زمان نشان داد که سرنوشت خوبی در انتظار این رسانه است.
وی ادامه داد: مقدم فر با توانمندی اختصاصی خودش از فرصتها بهترین بهره را گرفت و راندمان کارش بالا بوده و 2 عنصر سرعت و دقت را در نظر گرفته است. در مراجعه مخاطب به فارس او احساس امنیت و آرامش میکند و خیلی از افرادی که در اینترنت به دنبال خبر هستند، انتخاب اولشان فارس است.
صفارهرندی با اشاره به اینکه مدیریت بر این رسانه جسارت میخواهد، بیان کرد: با روحیه محافظهکاری در مواجهه با موقعیتها کم میآوریم و مقدمفر اگر روحیه و تجربه انقلابی نداشت، این برخورد جسورانه را نداشت. البته وی حق دارد از من دلخور باشد؛ چرا که در زمان وزارت من خبرگزاری فارس توقیف شد.
وزیر سابق ارشاد افزود: در آن اتفاق به دلیل اشتها و ولع دادن خبر به موقع بود که رسانه را لبه تیغ قرار داد؛ گرچه من هم موافق چنان سرنوشتی نبودم و معتقد بودم با تذکر قابل حل بود، ولی تصمیمی بود که نیمه شب گرفته شد. ولی در همان اتفاق هم من آقای مقدم فر را کمطاقت نیافتم.
وی در پایان تاکید کرد: آقای موسوی از مدیران مستعد و جوان است که وقتی وارد حوزههای میشود، تحول مثبت ایجاد میکند؛ همانطور که این اتفاق در روزنامه ایران رخ داد.
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