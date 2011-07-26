قدردانی از البرز در برگزاری جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه فرهنگی نهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) هفته جاری در کرمان تشکیل جلسه داد.

در این جلسه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ضمن خوشامد گویی به حضار و با اشاره به نقش و اهمیت نشر فرهنگ اهل بیت (ع) در جامعه، توضیحاتی درباره جشنواره شعر رضوی که هر ساله به همت آن اداره کل برگزار می شود بیان کرد.



سپس جعفری دبیر جشنواره بین المللی امام رضا (ع) ضمن یادآوری جایگاه و تأثیر استان کرمان در شعر آیینی و نیز در جشنواره امام رضا (ع) از همه مسئولان و دست اندر کاران جشنواره به خصوص رئیس جمهوری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل حمایت های همه جانبه از این فعالیت مهم فرهنگی تشکر و قدردانی کرد.



در ادامه مشاور معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور استان ها به عقد تفاهم نامه سال 90 با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره داشته و بر ضرورت پیگیری مفاد تفاهم نامه و نیز مصوبات آن معاونت در خصوص جشنواره امام رضا (ع) تأکید کرد.



در ادامه جلسه بحث در چهار محور داوری آثار و اسامی داوران، تبلیغات و اطلاع رسانی، مراسم اختتامیه و میهمانان ویژه جشنواره در استان ها مطرح شد که دبیر اجرایی و نماینده جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی گزارشی از آخرین وضعیت این جشنواره ارائه کردند.



مهدی عسگری درخصوص کمیته های تبلیغات محیطی و اطلاع رسانی و اقداماتی که تا کنون انجام داده اند گفت: پوستر، بروشور و بنر جشنواره چاپ شده و در حال نصب و توزیع است. همچنین تبلیغات در فضای مجازی و اینترنت مدتی است که آغاز شده و در حال گسترش است.

عسگری با اشاره به تهیه سؤالات مسابقه به صورت تستی و تشریحی و با بهره گیری از توان و دیدگاه های کارشناسان، از مراحل پایانی حروفچینی و لیتوگرافی کتاب ها خبر داد و افزود داوری در استان البرز از طریق تصحیح دو مرحله ای پاسخنامه ها برای سؤالات تستی و تشریحی انجام خواهد گرفت.



دبیر اجرایی جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی به تمهیدات صورت گرفته برای مراسم اختتامیه و دعوت از شخصیت های ملی نیز اشاره کرد و اظهار داشت در حاشیه مراسم اختتامیه چند نشست تخصصی نقد کتاب با حضور مؤلفان و منتقدان حوزه ادبیات دینی کشور برگزار خواهد شد.



سپس رضوانی و جعفری ضمن قدردانی از تلاش های مجدانه برگزار کنندگان جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی بویژه در حوزه اطلاع رسانی، این جشنواره را متمایز و متفاوت از سایر بخش های جشنواره بین المللی امام رضا (ع) دانسته و نوآوری و ساختار خاص آن را در برقراری ارتباط با طیف های گوناگون مردم تحسین کردند و نکات و پیشنهادهایی را در زمینه خرید کتاب، تولید کتاب برای سال آینده، شیوه برگزاری آزمون، نحوه طراحی سؤالات و جزئیات حمایت از کتاب های جشنواره یادآور شدند.

عسگری نیز به پرسش های مطرح شده پاسخ داد و توضیحات تکمیلی را به حاضران ارائه کرد.



این نشست که دبیر اجرایی جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی به همراه مسئول دبیرخانه این جشنواره از استان البرز در آن حضور دارند با میزبانی استان کرمان و با حضور نمایندگان 11 استان و نمایندگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور و نیز مسئولان دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در دو نوبت صبح و عصر در کرمان برگزار شد و طی آن به بحث و رایزنی درباره بخش های فرهنگی جشنواره امام رضا (ع) پرداخته شد.