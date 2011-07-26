شهرستان دماوند مکانی امن برای سرمایه گذاری است

سعید میرزایی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان دماوند مکانی امن برای سرمایه گذاری مطلوب بوده و به همین دلیل، از صنوف و صنایع دعوت می شود تا این منطقه را برای تولید و کارآفرینی انتخاب کنند.

وی با اشاره به همایش شهرک طلا و جواهر ایران که در رودهن برگزار شد، گفت: انتظار ما از مجموعه شهرک طلا و جواهر ایران که قرار است به زودی در رودهن ساخته شود، این است که سرمایه گذاران، این مجموعه را به مکانی علمی برای انتقال دانش و هنر به نسلهای آینده تبدیل کنند.

این مسئول اضافه کرد: چنین شهرکهایی که هم بر تولید و رشد اقتصادی و هم بر آموزش و کارآفرینی تکیه دارند، به تحقق اهداف سال جهاد اقتصادی کمک می کنند چرا که افزایش تولید، کارآفرینی و رشد اقتصادی اهداف سال جهاد اقتصادی است.

وی یادآور شد: در سال جهاد اقتصادی نباید تنها صرفه جویی در مصرف مد نظر باشد، بلکه باید به اشتغالزایی و دیگر مواردی که مربوط به اقتصاد است، اندیشیده شود.

مکانی که برای ساخت شهرک طلا و جواهر انتخاب شده یکی از بهترین مناطق است

میرزایی فرد افزود: مکانی که برای ساخت شهرک طلا و جواهر در رودهن انتخاب شده یکی از بهترین مناطق است، چراکه نزدیکی به پایتخت و داشتن هوای خوب و همچنین جاذبه های گردشگری در کنار حمایت مسئولان محلی، آن را به محیطی امن برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است.

وی بیان کرد: سرمایه گذاران هر صنفی باید مسئولان شهرستان را در کار خود همراه کنند تا به بهترین نحو به فعالیت خود بپردازند.

سرپرست فرمانداری دماوند ادامه داد: مسئولان شهرستان دماوند نیز در تلاش هستند این منطقه را به مکانی امن برای جذب سرمایه گذار تبدیل کنند تا رشد اقتصادی به این شهرستان سرازیر شود.