  1. استانها
  2. تهران
۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۹

میرزایی فرد تأکید کرد:

شهرستان دماوند مکانی امن برای سرمایه گذاری است

شهرستان دماوند مکانی امن برای سرمایه گذاری است

دماوند - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند تأکید کرد: شهرستان دماوند مکانی امن برای سرمایه گذاری است.

سعید میرزایی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان دماوند مکانی امن برای سرمایه گذاری مطلوب  بوده و به همین دلیل، از صنوف و صنایع دعوت می شود تا این منطقه را برای تولید و کارآفرینی انتخاب کنند.

وی با اشاره به همایش شهرک طلا و جواهر ایران که در رودهن برگزار شد، گفت: انتظار ما از مجموعه شهرک طلا و جواهر ایران که قرار است به زودی در رودهن ساخته شود، این است که سرمایه گذاران، این مجموعه را به مکانی علمی برای انتقال دانش و هنر به نسلهای آینده تبدیل کنند.

این مسئول اضافه کرد: چنین شهرکهایی که هم بر تولید و رشد اقتصادی و هم بر آموزش و کارآفرینی تکیه دارند، به تحقق اهداف سال جهاد اقتصادی کمک می کنند چرا که افزایش تولید، کارآفرینی و رشد اقتصادی اهداف سال جهاد اقتصادی است.

وی یادآور شد: در سال جهاد اقتصادی نباید تنها صرفه جویی در مصرف مد نظر باشد، بلکه باید به اشتغالزایی و دیگر مواردی که مربوط به اقتصاد است، اندیشیده شود.

مکانی که برای ساخت شهرک طلا و جواهر انتخاب شده یکی از بهترین مناطق است

میرزایی فرد افزود: مکانی که برای ساخت شهرک طلا و جواهر در رودهن انتخاب شده یکی از بهترین مناطق است، چراکه نزدیکی به پایتخت و داشتن هوای خوب و همچنین جاذبه های گردشگری در کنار حمایت مسئولان محلی، آن را به محیطی امن برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است.

وی بیان کرد: سرمایه گذاران هر صنفی باید مسئولان شهرستان را در کار خود همراه کنند تا به بهترین نحو به فعالیت خود بپردازند.

سرپرست فرمانداری دماوند ادامه داد: مسئولان شهرستان دماوند نیز در تلاش هستند این منطقه را به مکانی امن برای جذب سرمایه گذار تبدیل کنند تا رشد اقتصادی به این شهرستان سرازیر شود.

کد مطلب 1367610

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها