طغیان سن گندم در زنجان به موقع مهار شد

جواد تاراسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال جاری سالی استثنایی برای کشاورزان بود چرا که سن زدگی وعدم بارندگی به موقع زیان های اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته است.



وی گفت: خوشبختانه با تمهیدات به هنگام و اختصاص سه میلیارد ریال جهت خرید 40 دستگاه سم پاش و سم پاشی گسترده در سطح اراضی کشاورزی بر این آفت خطرناک غلبه شد، همچنین برنامه ریزی های مقتضی جهت کاهش خسارات کشاورزی و از بین بردن به هنگام آفت سن به هنگام بازگشت به ارتفاعات انجام پذیرفت.



تاراسی اراضی رها شده را از مهم ترین دلایل گسترش آفت سن برشمرد و ابراز کرد: مزارعی که به دلیل عدم رغبت مالکان در برداشت محصول رها شده بودند مامن خوبی برای آفات بود که با اختصاص پنج میلیارد ریال از اعتبارات حوادث غیرمترقبه استان سازمان جهاد کشاورزی موفق به سم پاشی 60 هزار هکتار از این اراضی شد.



این مسئول کمبود ماشین های سم پاشی را از دیگر مشکلات موجود در سن زدایی اعلام کرد و یادآور شد: این مشکل با همکاری استان های مجاور رفع شد.

تاراسی گفت: ماشین های سم پاشی خریداری شده به تعداد 40 دستگاه در اختیار شرکت های فنی ومهندسی کشاورزی قرار گرفته است.



قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در خصوص چگونگی اجرای آبیاری تحت فشار نیز گفت: طبق برنامه دولت یک میلیون هکتار از اراضی کشور باید تا پایان سال جاری از آبیاری تحت فشار برخوردار شود که از این میزان 20 هزار هکتار سهم استان زنجان است.



تاراسی اعتبار پیش بینی شده برای اجرای آبیاری تحت فشار در استان را 700 میلیارد ریال اعلام و اظهار کرد: اجرای هر هکتار آبیاری تحت فشار3.5 میلیون ریال برآورد شده که 85 درصد آن به صورت بلاعوض و مابقی با ارائه تسهیلات بانکی تامین می شود.