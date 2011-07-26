قذافی می تواند در لیبی بماند/ لزوم کناره گیری از قدرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ویلیام هیگ، خواستار کناره گیری معمر قذافی، از قدرت شد و تحقق این تقاضا را زمینه ساز امکان اقامت قذافی در لیبی دانست.

وی که روزدوشنبه در یک کنفرانس مطوعاتی با آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه در لندن صحبت می کرد، افزود: بریتانیا خود را آماده می کند تا با یک راه حل سیاسی در لیبی موافقت کند که بر اساس آن معمر قذافی پس از رها کردن قدرت در کشور بماند.

ویلیام هیگ ضمن اشاره به ترجیح بریتانیا در خروج معمر قذافی از لیبی اضافه کرد که تصمیم گیری نهایی در این زمینه بر عهده مردم لیبی است.

وی گفت: این بسته به خود مردم لیبی است تا در باره قذافی، آینده خود و اتفاقاتی که خواهد افتاد تصمیم بگیرند اما قذافی باید برود و دیگر هرگز نباید تهدیدی برای زندگی و جان غیر نظامیان در لیبی باشد و همچنین نباید زمانی که قدرت را ترک کرد موجب بی ثباتی برای لیبی باشد.

وزیر امور خارجه بریتانیا در ادامه افزود: انگلیس و فرانسه به عنوان اعضای ناتو، درعملیات نظامی مشترک خود علیه قذافی، از موضعی کاملا مشترک برخوردار هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: پر واضح است که اگر قذافی لیبی را به حال خود بگذارد بهترین راه خواهد بود تا به مردم این کشور نشان دهد که دیگر آنها نیازی به زندگی در رعب و وحشت از قذافی ندارند اما همانطور که قبلاً گفتم در نهایت تصمیم با خود لیبیایی هاست.

گقتنی است پیشتر فرانسه و شورای انقلابی لیبی نیز چنین پیشنهادی را به معمر قذافی ارائه داده بودند.