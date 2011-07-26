جهش بزرگ صنعتی در گلستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله قره خانی صبح سه شنبه در جمع مسئولان منطقه افزود: افتتاح نیروگاه 976مگاواتی برق شهرستان علی آبادکتول نشان دهنده رشد و بالندگی و افتخاری برای استان گلستان است.

به گفته قره خانی، این نیروگاه بزرگترین سرمایه گذاری دولت در شهرستان علی آبادکتول است که زمینه های رشد و توسعه استان گلستان را فراهم می کند.

به گفته وی با بهره برداری از این نیروگاه و افتتاح آن با حضور ریاست جمهوری نه تنها استان گلستان در زمینه تولید برق خودکفا شده است بلکه می تواند برق تولیدی خود را به سایر استانها نیز صادر کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: میزان برق تولیدی استان گلستان با افتتاح این نیروگاه به حدی است که توان صدور به کشورهای همسایه را نیز دارد.

قره خانی تصریح کرد: افتتاح این نیروگاه و بهره برداری کارخانه سیمان پیوند گلستان نشان می دهد که استان گلستان در زمینه سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های بزرگ عمرانی ، اقتصادی و زیربنایی ظرفیت و قابلیت کلان دارد.

وی با بیان اینکه یکی از زیرساخت های صنعتی شدن تولید انرژی است و این نیروگاه در کنار ارزش افزوده ریالی این مسئله را بخوبی ثابت می کند ادامه داد: این ظرفیت ها نگاه دولتمردان را تغییر داده و استان را به سمت صنعتی شدن سوق می دهد.

قره خانی گفت: مقدار برق تولیدی استان امروز برابر با یک میلیون تن گندم تولید شده در استان است که مالیات و ارزش افزوده آن تحول عظیمی در استان ایجاد می کند.

به گفته وی برای افزایش ظرفیت این نیروگاه مذاکراتی از سوی استاندار گلستان با رئیس جمهوری انجام شده که بزودی شاهد کلنگ زنی سیکل ترکیبی با ظرفیت تولید 500مگاوات برق خواهیم بود که در مجموع بازهم شاهد تحول عظیم در استان خواهیم بود.

نماینده مردم شهرستان علی‎آبادکتول در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم ما مگر به دنبال چه چیزی هستند همه این اقدامات برای برطرف کردن محرومیت و محرومیت‎زدایی است که دولت به خوبی انجام داده است.

قره‎خانی اظهار داشت: سال گذشته بیمارستان 150 تختخوابی در شهرستان علی‎آبادکتول افتتاح شد که این اقدام در دولت نهم و دهم صورت گرفت.

وی اضافه کرد: هم اکنون به برکت تلاش‎های مدیران دولت نهم و دهم تمام روستاهای شهرستان علی‎آبادکتول از نعمت گاز، خانه بهداشتی و جاده‎های آسفالت بهره‎مند شدند.

قره‎خانی تصریح کرد: هم اکنون در دانشگاه‎های علی‎آبادکتول 12 هزار نفر در حال تحصیل هستند که نقش مهمی برای ارتقای شاخص‎های علمی شهرستان و استان دارد.

وی عنوان کرد: به فضل الهی در حال حاضر هماهنگی خوبی بین مدیران و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات مردم برقرار است.

نماینده مردم شهرستان علی‎آبادکتول در مجلس شورای اسلامی در مورد جاده علی‎آبادکتول به شاهرود نیز گفت: تمام تاسیسات برق و گاز از همین میسر رفته است مردم منطقه تقاضا دارند در احداث 20 کیلومتر مانده این جاده تسریع شود.

نماینده مردم شهرستان علی‎آبادکتول در مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب منطقه ویژه اقتصادی و احداث شهرک هزار هکتار، استان را به توسعه نزدیک‎تر می‎کند گلستانی‎ها مردمانی قدردانی هستند و خدمات صادقانه را حس می‎کنند و به شما خسته نباشید می‎گویند.

وی گفت: مصوبه ایجاد دانشگاه صنعتی در علی آباد کتول گرفته شده و هم اکنون در حال فراهم کردن مقدمات اولیه این مصوبه هستیم.

این نماینده مجلس گفت: با ایجاد این دانشکده صنعتی که اکنون دانشکده فنی مهندسی آن فعال است بخش زیای از نیروهای لازم در صنعتی شدن گلستان تربیت می شوند.

وی با بیان اینکه مردم گلستان شعارعدالت‎محوری و مهرورزی دولت را در عمل شاهد هستند گفت: به عنوان یکی از نمایندگان استان وظیفه خود می‎دانم از تلاش‎ها و حمایت‎هایی که برای از بین بردن محرومیت در این استان برداشته شد تشکر کنم چرا که دولت به این استان آمد و اراده برای حل مشکل گلستان کرد.

قره خانی اظهارداشت: دولت احمدی‎نژاد شعار ولایت‎مداری را سرلوحه کار خود قرار داده و خدمت به مردم را وظیفه خود می‎داند.

وی تصریح کرد: در گذشته نه تنها طرح بزرگ صنعتی در استان ایجاد نمی‎شد بلکه طرح‎های بزرگی مانند پتروشیمی که حق مردم استان بود را به استان‎های دیگر می‎برند اما دولت احمدی‎نژاد با نگاه عدالت‎محوری در سفر هیئت دولت این حق را به استان داد.

شهرستان علی آبادکتول در حدود 40کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.