  1. استانها
  2. زنجان
۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

با حضور جاسبی/

پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد ابهر به بهره برداری می رسد

پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد ابهر به بهره برداری می رسد

زنجان - خبرگزاری مهر: 15 پروژه فرهنگی و عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر با حضور دکتر جاسبی افتتاح می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح 15 پروژه مختلف فرهنگی و عمرانی با حضور جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در آینده نزدیک خبر داد.

یدالله رجائی افزود: افتتاح یادمان گلزار شهدای گمنام در محوطه دانشگاه، مسجد و مجتمع فرهنگی و آموزشی امام صادق(ع)، خوابگاههای خواهران حضرت معصومه(ع) و زینب کبری (ع) و برادران امام صادق(ع) از جمله این پروژه ها است.

وی، با اشاره به اینکه ساختمان فنی و مهندسی و فاز دو دانشکده کشاورزی و باغبانی نیز به بهره برداری خواهد رسید یادآورشد: اردوگاه سراسری فرهنگی ،آموزشی و ورزشی سماء، پارکینگ دانشجویی، محوطه و خبابان کشی دانشگاه و سیستم wireless نیز از دیگر پروژه های افتتاح شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر گفت: با افتتاح این تعداد پروژه 25 هزار مترمربع به فضای آموزشی و دانشجویی مسقف و 20 هزار مترمربع فضای پارکینگ دانشجویی و خیابان کشی افزوده می شود.

رجائی گفت: در مجموع با افتتاح پروژه های جدید این واحد دانشگاهی مساحت فضاهای موجود این دانشگاه به 100 هزار مترمربع افزایش می یابد.

به گفته این مسئول در زمان حاضر 11 هزار دانشجو در 104 رشته تحصیلی این واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.
 

کد مطلب 1367619

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها