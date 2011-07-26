نمایشگاه ترجمه تصویری در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نمایشگاه ترجمه تصویری در قالب آیات بشیر و نذیر در ایلام گشایش یافت.

در این نمایشگاه 220 آیه قرآن کریم با موضوع قیامت بصورت تابلو نفیس به تصویر کشیده شده است.

محمد علیپور مسئول برگزاری نمایشگاه هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه بویژه در بین نسل جوان عنوان کرد و گفت: این تابلو آثا هنرمندانی از استان اصفهان هستند.

وی افزود: علاقمندان می توانند از امروز بمدت 10 روز صبح ها از ساعت 9تا 12 و عصر ها از ساعت 17 تا 22 از این نمایشگاه در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد بازدید کنند.

همچنین در حاشیه این نمایشگاه 27 عنوان نرم افزار قرآنی و دینی با شصت درصد تخفیف به فروش می رسد.