جزئیات تغییرات بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر به تغییرات ایجاد شده در بیمه تکمیلی بازنشستگان اشاره کرد و افزود: به منظور خدمات دهی و ارائه تسهیلات بیشتر به بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی تغییراتی در بیمه تکمیلی این افراد ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه طی هفته جاری قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه ایران منعقد می شود، تاکید کرد: تا پایان مرداد ثبت نام از بازنشستگان برای بیمه جدید تکمیلی از طریق اینترنت آغاز می شود و از مهرماه نیز می توانند از خدمات بیمه تکمیلی بهره مند شوند.

به گفته رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی، استفاده از بیمه عمر و آتش سوزی منازل از جمله خدماتی است که در قرارداد جدید به تسهیلات بیمه تکمیلی بازنشستگان افزده شده است.

خبازها گفت: بیمه تکمیلی جدید بازنشستگان بسیار جامع تر و کامل تر از گذشته است و تمام مشکلات و نواقص بیمه قبلی، در آن برطرف شده است.

وی افزود: مبلغی که هر ماه باید بازنشستگان برای استفاده از بیمه تکمیلی پرداخت کنند پس از انعقاد قرارداد به آنان اعلام می شود.