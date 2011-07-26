سید مجید عاملیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند یک نوبته کردن مدارس در سطح استان اصفهان افزود: پس از ابلاغ وزارت آموزش و پرورش مبنی بر یک نوبته شدن مدارس در سطح کشور، استان اصفهان نیز نسبت به اجرای این مصوبه اقدامات لازم را به انجام رساند که خوشبختانه با پیشرفت قابل توجهی روبه‌رو بوده است.

وی با اشاره به چگونگی اجرای طرح یک نوبته کردن مدارس در سطح استان اصفهان، اظهار داشت: استان اصفهان 40 منطقه آموزش دارد که از این تعداد منطقه تاکنون 29 منطقه به صورت کامل طرح یک نوبته کردن مدارس ابتدایی را به انجام رسانده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در ارتباط با اجرای این طرح در مابقی مناطق آموزش و پرورش این استان، تصریح کرد: فعالیت یک نوبته کردن مدارس ابتدایی در 11 منطقه آموزشی دیگر استان نیز بین 70 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و خوشبختانه در حد مطلوبی پیگیری شده است.

وی با اشاره به تعداد مدارسی که در سطح استان اصفهان به صورت دو نوبته اداره می‌شوند، اضافه کرد: بر اساس آمارهای موجود، هم‌اکنون 543 مدرسه مقطع دبستان و 120 مدرسه مقطع راهنمایی به صورت دو نوبته اداره می‌شوند که تلاشها برای یک نوبته کردن این مدارس نیز ادامه دارد.

عاملیان به چگونگی اجرای طرح یک نوبته کردن مدارس در سطح استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: 40 درصد مدارس مقطع دبستان استان اصفهان با ادغام و جابه‌جایی و 20 درصد با استفاده از فضاهای غیرآموزشی و تغییر کاربری به صورت یک نوبته درآمده است.

وی همچنین با اشاره به تعداد کلاسهای درس دو نوبته در سطح استان اصفهان، ادامه داد: تعداد مجموع کلاسهای دو نوبته مقطع دبستان در سطح استان اصفهان پنج‌هزار کلاس درصد با دربرگیری 100 هزار دانش‌آموز برآورد شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه با تمام تلاشهای صورت گرفته برای یک نوبته کردن مدارس، در برخی از مدارس این امکان وجود ندارد، گفت: برای مثال در منطقه آموزشی فولادشهر که رشد جمعیت بالای شش درصد را به خود اختصاص داده نمی‌توان مدارس را به صورت یک نوبته اداره کرد.

وی با تاکید بر اینکه با یک نوبته کردن مدارس، تراکم کلاسهای درس نیز افزایش می‌یابد، افزود: تراکم کنونی کلاسهای درس در مقطع دبستان 24 نفر است که با یک نوبته شدن مدارس این مقطع تحصیلی، تراکم کلاسها به 30 نفر افزایش می‌یابد.