  1. استانها
  2. البرز
۴ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۹

بانک اطلاعات هنرمندان حوزه نمایش البرز راه اندازی می شود

بانک اطلاعات هنرمندان حوزه نمایش البرز راه اندازی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر انجمن هنرهای نمایشی البرز گفت: بانک اطلاعات هنرمندان حوزه نمایش استان البرز با اعطای کارت عضویت و کد فعالیت به آنان را اندازی می شود.

حسین زودبین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجمن هنرهای نمایشی استان البرز با هدف راه اندازی بانک اطلاعات هنرمندان حوزه نمایش، اقدام به انتشار فراخوان  برای فعالان عرصه نمایشی استان کرده و از آنان دعوت می کند تا با مراجعه به دفتر انجمن واقع در اداره ارشاد کرج فرم عضویت در این زمینه را تکمیل وکارت و کد فعالیت دریافت کنند.

وی ادامه داد: ا اجرای این طرح آمار و اطلاعات دقیقی از اعضای انجمن نمایش استان و همچنین نحوه فعالیت آنان در اختیار مدیران فرهنگی استان قرار می گیرد .

زودبین گفت: این امر موجب می شود  برنامه ریزی های این حوزه کاربردی تر اجرا  شوند.

وی در ادامه از هدفمند شدن حمایت ها و یارانه هابه عنوان  یکی دیگر از مزایای این طرح نام برد.

کد مطلب 1367630

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها