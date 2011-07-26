بانک اطلاعات هنرمندان حوزه نمایش البرز راه اندازی می شود

حسین زودبین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجمن هنرهای نمایشی استان البرز با هدف راه اندازی بانک اطلاعات هنرمندان حوزه نمایش، اقدام به انتشار فراخوان برای فعالان عرصه نمایشی استان کرده و از آنان دعوت می کند تا با مراجعه به دفتر انجمن واقع در اداره ارشاد کرج فرم عضویت در این زمینه را تکمیل وکارت و کد فعالیت دریافت کنند.

وی ادامه داد: ا اجرای این طرح آمار و اطلاعات دقیقی از اعضای انجمن نمایش استان و همچنین نحوه فعالیت آنان در اختیار مدیران فرهنگی استان قرار می گیرد .

زودبین گفت: این امر موجب می شود برنامه ریزی های این حوزه کاربردی تر اجرا شوند.

وی در ادامه از هدفمند شدن حمایت ها و یارانه هابه عنوان یکی دیگر از مزایای این طرح نام برد.