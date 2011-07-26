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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

در خراسان شمالی/

13 جوان به مرحله کشوری مسابقات ملی مهارت راه یافتند

13 جوان به مرحله کشوری مسابقات ملی مهارت راه یافتند

بجنورد – خبرگزاری مهر: رئیس مرکز سنجش مهارت خراسان شمالی از راهیابی 13 جوان ماهر استان به مرحله کشوری مسابقات ملی مهارت خبر داد.

جواد رضا پویا فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت با حضور 87 تن از جوانان ماهر استان برگزار شد که در این مرحله از مسابقات 87 تن از برگزیدگان مرحله شهرستانی در 18 رشته مهارتی با یکدیگر رقابت کردند که در پایان 12 تن از آقایان و یک نفر از بانوان با احراز رتبه اول در 11 رشته مهارتی برای شرکت در مرحله کشوری مسابقات پذیرفته شدند.

وی رشته کنترل صنعتی، طراحی صفحات وب، طراحی فضای سبز، فناوری اطلاعات کاربرد نرم افزار ها، فناوری خودرو، رباتیک، جوشکاری، آجرچینی، کابینت ساز چوبی، لوله کشی و گرمایشی و خیاطی را از جمله رشته های نام برد که  13 جوان خراسان شمالی در مسابقات ملی مهارت به رقابت می پردازند.

وی یادآور شد: در سال گذشته تیم اعزامی خراسان شمالی در یازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت با کسب دو مدال طلا و دو دیپلم افتخاردر رتبه هفتم کشوری بعد از استان های زنجان، مازندران، یزد، آذربایجان شرقی، همدان و اصفهان قرار گرفت.

کد مطلب 1367632

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