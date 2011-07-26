تسهیلات ویژه پلیس پایتخت برای فعالیت اصناف در ماه رمضان

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه ای با حضور رئیس اصناف شهر تهران و تنی چند از روسای اتحادیه های صنفی، اظهار داشت: پلیس تهران در آستانه ماه مبارک رمضان به تعدادی از اصناف تسهیلات ویژه ای را ارائه می کند.

وی با اشاره به نتایج خوب این جلسه اظهار داشت: در راستای ارائه تسهیلات مضاعف به شهروندان در ماه مبارک رمضان پلیس تهران با فراخوانی روسای اتحادیه های صنفی اغذیه فروش، عرضه کنندگان مواد غذایی، رستوران داران و فروشندگان آبمیوه و بستی آمادگی خود را برای همکاری در خصوص افزایش ساعات فعالیتهای این صنف در این ماه اعلام کرد.

رئیس پلیس تهران تصریح کرد: براساس توافقهای انجام شده تمامی اغذیه فروشیها، عرضه کنندگان مواد غذایی، رستورانها و آبمیوه و بستی فروشیها می توانند از اذان مغرب تا نیم ساعت به اذان صبح فعالیت کنند.

ساجدی نیا افزود: این تسهیلات صرفا به منظور بهره مندی روزه داران تهرانی از خدمات اینگونه واحدهای صنفی استفاده کنند.

وی در پایان از حضور پررنگ پلیس در سطح شهر خبر داد و اظهار داشت: پلیس با حضور پررنگ خود در سطح شهر زمینه ساز ارائه این تسهیلات به شهروندان است.